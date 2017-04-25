Леонид Михельсон вновь избран председателем правления НОВАТЭКа

Годовое общее собрание акционеров ПАО "НОВАТЭК", состоявшееся в пятницу, 21 апреля, сформировало новый состав совета директоров компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НОВАТЭКа.

Бенефициар ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон вновь избран на должность председателя правления компании сроком на пять лет. Леонид Михельсон также вошел в состав совета директоров НОВАТЭКа. Он является членом совета директоров и председателем правления компании с 2003 года.

Состав совета директоров ПАО "НОВАТЭК" не изменился. В него вошли Андрей Акимов, Буркхард Бергманн, Майкл Боррелл, Робер Кастень, Леонид Михельсон, Александр Наталенко, Виктор Орлов, Геннадий Тимченко, Андрей Шаронов.

Александр Наталенко сохранил должность председателем совета директоров ПАО "НОВАТЭК".

В состав комитета по стратегии вошли Александр Наталенко (председатель), Андрей Акимов, Буркхард Бергманн, Майкл Боррелл и Геннадий Тимченко. В состав комитета по аудиту вошли Андрей Шаронов (председатель), Робер Кастень и Виктор Орлов. В состав Комитета по вознаграждениям и номинациям вошли Виктор Орлов (председатель), Робер Кастень и Андрей Шаронов.

Совет директоров ОАО "НОВАТЭК" также определил независимых членов совета директоров, отвечающих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской биржи. Это Робер Кастень, Виктор Орлов, Андрей Шаронов.

Совет директоров также решил изменить количественный состав правления ПАО "НОВАТЭК", уменьшив его до 11 человек. Были досрочно прекращены полномочия членов правления Олега Карпушина и К. Н. Яновского. В правление был избран Сергей Васюнин, заместитель председателя правления - директор по производству.