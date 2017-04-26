В Ливии сняты обвинения с моряка из Самары

Успехом завершилось вмешательство российских дипломатов в ситуацию с задержанием российского судна в Ливии.
Напомним, 5 марта 2017 г. сухогруз "Мерле", который следовал из Санкт-Петербурга в порт Заура (Ливия) был задержан у побережья этой страны, семь членов экипажа, в том числе уроженец Самары Алексей А., были арестованы и отправлены в местную тюрьму по подозрению в попытке незаконного вывоза металлолома из страны.
Ситуация в Ливии достаточно неспокойная, там идут вооруженные бои, и даже Посольство России временно было вывезено в Тунис.
26 апреля стало известно о том, что дипломаты все же смогли добиться освобождения пяти из семи членов экипажа.
"С них сняты все обвинения, — подтвердила жена Алексея А. Светлана. — Сегодня вечером мой муж прилетит в Самару".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !