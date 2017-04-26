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Происшествия

В Ливии сняты обвинения с моряка из Самары

ТРИПОЛИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Успехом завершилось вмешательство российских дипломатов в ситуацию с задержанием российского судна в Ливии.

Напомним, 5 марта 2017 г. сухогруз "Мерле", который следовал из Санкт-Петербурга в порт Заура (Ливия) был задержан у побережья этой страны, семь членов экипажа, в том числе уроженец Самары Алексей А., были арестованы и отправлены в местную тюрьму по подозрению в попытке незаконного вывоза металлолома из страны.

Ситуация в Ливии достаточно неспокойная, там идут вооруженные бои, и даже Посольство России временно было вывезено в Тунис.

26 апреля стало известно о том, что дипломаты все же смогли добиться освобождения пяти из семи членов экипажа.

"С них сняты все обвинения, — подтвердила жена Алексея А. Светлана. — Сегодня вечером мой муж прилетит в Самару".

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John Nameless 10:45 Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров

Гоша Васильев 20 апреля 2017 18:25 Уроженец Самары оказался в ливийской тюрьме

вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Глюконат Кальция 18 апреля 2017 15:12 После застолья в самарском кафе у восьми человек появились признаки пищевого отравления

Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

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