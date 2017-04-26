В Ливии сняты обвинения с моряка из Самары

Успехом завершилось вмешательство российских дипломатов в ситуацию с задержанием российского судна в Ливии.

Напомним, 5 марта 2017 г. сухогруз "Мерле", который следовал из Санкт-Петербурга в порт Заура (Ливия) был задержан у побережья этой страны, семь членов экипажа, в том числе уроженец Самары Алексей А., были арестованы и отправлены в местную тюрьму по подозрению в попытке незаконного вывоза металлолома из страны.

Ситуация в Ливии достаточно неспокойная, там идут вооруженные бои, и даже Посольство России временно было вывезено в Тунис.

26 апреля стало известно о том, что дипломаты все же смогли добиться освобождения пяти из семи членов экипажа.

"С них сняты все обвинения, — подтвердила жена Алексея А. Светлана. — Сегодня вечером мой муж прилетит в Самару".