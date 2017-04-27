"Самаранефтепродукт" продавал на заправках "Роснефти" бензин НК "Башнефть"

Оператор сети АЗС "Роснефть" в регионе — ОАО "Самаранефтепродукт" продавало на своих заправках топливо НК "Башнефть", пишет "Самарское обозрение".

Тонкости ведения бизнеса крупнейшим в области розничным топливным оператором вскрылись в ходе завершившегося на прошлой неделе процесса в арбитраже. Спор предваряла налоговая проверка, проведенная в ноябре 2015 г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области. Фискалы проверяли исполнение компанией своих обязательств по уплате налогов за период с января 2012-го по декабрь 2013 года. По итогам проверки "СНП" доначислили НДС в размере 4,7 млн руб. с учетом штрафа и пеней. По мнению фискалов, "СНП" не проявил должной осмотрительности при выборе контрагентов ООО "ТК "Сфера", ООО "Тонеко-Поволжье", ООО "ТК "Профи", ООО "Дикси" и ООО "Статус", имеющих признаки недобросовестных налогоплательщиков. Кроме того, фискалы усомнились в реальности ряда сделок, посчитав, что их целью является получение необоснованной налоговой выгоды. "СНП" с выводами налоговиков не согласился и в 2016 г. обратился в арбитраж.

Переход спора в суд заставил "СНП" обнародовать суть системы поставок топлива на заправки самарской сети АЗС "Роснефти". Как пояснили представители "СНП" в суде, в апреле–мае 2012 г. предприятие столкнулось с дефицитом топлива на своих АЗС. "Отсутствие достаточного количества поставок со стороны "Роснефти" и "необходимость бесперебойного обеспечения АЗК/АЗС" заставили "СНП" прибегнуть к помощи сторонних поставщиков. О проблеме "дочки" "Роснефти" каким-то образом (каким — пояснить представитель компании фискалам не смог) узнало самарское ООО "ТК "Сфера". 19 апреля оно направило в "СНП" коммерческое предложение о поставке 3 тыс. тонн бензина "Евро-95" по цене 33,5 тыс. руб. за тонну. Других предложений "СНП" не получил. А уже 20 апреля ТК "Сфера" заключила с предприятием контракт, минуя традиционную для структур "Роснефти" длительную процедуру согласования.

То, что бывший сотрудник "СНП" Меламедов ранее являлся учредителем ТК "Сфера", а также то, что родной брат действующего менеджера "СНП" М.В. Ваняркина Ваняркин А.В. является сотрудником ТК "Сфера", юристы "СНП" назвали случайными и не имеющими отношения к делу фактами, - пишет издание.

ООО "ТК "Сфера" оказалось только первым звеном в длинной цепочке поставщиков топлива для АЗС "СНП". Получив от "СНП" заказ на поставку топлива, эта организация заключила подобный договор с ООО "Тонеко-Поволжье", а последнее — с ООО "ТК "Профи". Его директор — некто Лялин — в момент заключения договора отбывал наказание по факту незаконного хранения наркотиков. ООО "ТК "Профи", в свою очередь, заказывало нефтепродукты у ООО "Ремонт. Технологии. Сервис", а деньги от "СНП" за топливо перечисляло фирмам-однодневкам "Дикси" и "Статус".

"СНП" в судебном процессе продолжал настаивать на реальности цепочки заключенных сделок. Согласно раскрытой обществом схеме, конечным поставщиком бензина оказалось ООО "Башнефть-Самара".

Данная информация, как пишет "СО", носит совершенно сенсационный характер. Ранее руководство "СНП" заявляло, что на заправках "Роснефти" продается топливо, произведенное исключительно самой госкомпанией. В регионе "Роснефть" владеет сразу тремя крупнейшими НПЗ и не совсем понятно, зачем потребовалось закупать у конкурентов топливо.

Не известно, каким образом "СНП" мог гарантировать качество закупаемого у третьих лиц бензина, который потом продавался на самарских заправках "Роснефти". Учредитель второго в цепочке поставщика — ООО "Тонеко-Поволжье" — Н. Тулейкин сообщил фискалам, что поставщика нефтепродуктов искал по справочнику "Желтые страницы". А на вопрос о качестве ответил: гарантировать его не мог, это был риск.

Как выяснилось в суде, уфимский бензин не раз выручал нефтетрейдера-монополиста поставками топлива. Согласно судебным материалам, в 2010–2011 гг. ООО "Башнефть-Самара" являлось поставщиком нефтепродуктов в адрес "СНП" и не разорвало этих взаимоотношений и впоследствии.

Возможно, этому способствовали связи руководителя "Башнефть-Самары" Андрея Маликова, который ранее работал заместителем генерального директора "СНП". "Самаранефтепродукт" закупал топливо у "Башнефть-Самары" как раз в то время, когда НК "Башнефть" заявила о начале активной экспансии на региональные рынки. "Башнефть-Самара" курировала вопросы оптовой и розничной продажи топлива из Уфы (НК "Башнефть") в регионе и на тот момент фактически являлась прямым конкурентом "Роснефти" на самарском розничном рынке топлива.

Выяснить в "СНП", продолжает ли компания закупать бензин для своих АЗС в регионе у сторонних поставщиков, на момент сдачи номера изданию не удалось. В "СНП" "СО" сообщили, что не уполномочены отвечать на запросы СМИ, и посоветовали обратиться в пресс-службу "Роснефти". В "Роснефти" на запрос "СО" на момент сдачи номера ответить не успели.

Эксперты сомневаются в реальности сделок с башкирским топливом. "Схемы с участием фирм-помоек обычно применяют с целью оптимизации налогообложения. Например, для завышения расходов с целью последующего возмещения НДС. Второй возможный вариант — это сокрытие источника поставок продукции, в данном случае топлива", — считает генеральный директор ЮК "Партнер" Евгений Старостин.