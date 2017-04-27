Студенты и преподаватели самарских профессиональных образовательных учреждений переходят на карту "МИР"

Более 2,5 тыс. сотрудников и студентов самарских профессиональных образовательных учреждений с нового учебного года начнут получать зарплаты и стипендии на карты "МИР". Карты выпустит региональный офис Промсвязьбанка. Первыми — до конца июня — на национальную платежную систему перейдут сотрудники образовательных учреждений, а в сентябре новые карты получат и студенты.
"Карты платежной системы "МИР" соответствуют мировым стандартам безопасности и позволяют совершать привычные операции: снятие и внесение наличных, перевод средств между счетами, а также оплату покупок. Вместе с тем, держателям карт "МИР", выпущенных Промсвязьбанком, будут доступны самые современные дистанционные сервисы для совершения банковских операций", — комментирует Ирина Пигина, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк". По ее словам, держатели карт "Мир" Промсвязьбанка становятся участниками бонусной программы PSBonus и программы привилегий со скидками до 40% на товары и услуги более чем 3500 партнеров банка. Также им доступны льготные предложения по потребительским кредитам, специальные условия по бесплатным переводам на счета в другие банки, и другие преимущества.
Промсвязьбанк начал эмитировать карты национальной платежной системы "МИР" в рамках своих зарплатных проектов осенью прошлого года. Прием и обслуживание карт "МИР" в своей банкоматной сети Промсвязьбанк осуществляет с мая 2016 года.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.