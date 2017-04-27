Студенты и преподаватели самарских профессиональных образовательных учреждений переходят на карту "МИР"

Более 2,5 тыс. сотрудников и студентов самарских профессиональных образовательных учреждений с нового учебного года начнут получать зарплаты и стипендии на карты "МИР". Карты выпустит региональный офис Промсвязьбанка. Первыми — до конца июня — на национальную платежную систему перейдут сотрудники образовательных учреждений, а в сентябре новые карты получат и студенты.

"Карты платежной системы "МИР" соответствуют мировым стандартам безопасности и позволяют совершать привычные операции: снятие и внесение наличных, перевод средств между счетами, а также оплату покупок. Вместе с тем, держателям карт "МИР", выпущенных Промсвязьбанком, будут доступны самые современные дистанционные сервисы для совершения банковских операций", — комментирует Ирина Пигина, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк". По ее словам, держатели карт "Мир" Промсвязьбанка становятся участниками бонусной программы PSBonus и программы привилегий со скидками до 40% на товары и услуги более чем 3500 партнеров банка. Также им доступны льготные предложения по потребительским кредитам, специальные условия по бесплатным переводам на счета в другие банки, и другие преимущества.

Промсвязьбанк начал эмитировать карты национальной платежной системы "МИР" в рамках своих зарплатных проектов осенью прошлого года. Прием и обслуживание карт "МИР" в своей банкоматной сети Промсвязьбанк осуществляет с мая 2016 года.