Cписок резидентов ТОР "Тольятти" пополнился сразу тремя компаниями

В четверг, 27 апреля, комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла положительное решение в отношении ООО "Металлист-Тольятти", ТОР ТЗПО, ООО СП "Граниферт".

Таким образом, за четыре месяца с момента запуска проекта производства в ТОР "Тольятти" открыли уже пять инвесторов — ранее этот статус получили ГК "АКОМ" и ООО "БИА".

Интерес компаний к предлагаемым в Тольятти условиям для развития бизнеса растет с каждым днем. В настоящий момент в работе находятся 20 проектов отечественных и иностранных компаний на общую сумму инвестиций свыше 2,1 млрд руб., которые готовы предоставить городу более 1000 рабочих мест. Еще около сотни потенциальных инвесторов консультируются по вопросам получения статуса резидента ТОР.

Подобная востребованность вполне объяснима. Разумеется, в первую очередь, это связано с предоставлением в ТОР "Тольятти" существенных налоговых льгот, что для бизнеса, особенно на этапе становления, является весомой поддержкой.

Напомним, резиденты полностью освобождаются от налога на имущество и налога на землю, налог на прибыль снижается до 2%, а страховые взносы с фонда оплаты труда — с 30 до 7,6%. Все это позволяет уменьшить затраты на запуск нового и расширение действующего производства до 30%.

Немаловажно, что в Тольятти инвесторам гарантировано не только снижение финансового бремени. Резиденты, как потенциальные, так и действующие, могут рассчитывать на административную поддержку региональных и местных властей.

В департаменте экономического развития администрации Тольятти компании консультируют по всем вопросам, помогают структурировать проекты. Более того, при необходимости "Агентство экономического развития" подготовит бизнес-план и всю необходимую для подачи заявки документацию "под ключ".

К услугам инвесторов в Тольятти предоставляются готовые инфраструктурные площадки: индустриальный парк "АвтоВАЗ", Особая экономическая зона "Тольятти" (не входит в ТОР), технопарк "Жигулевская долина", а также индустриальный парки — "Жигулевская долина 2", "ВЦМ", "Тольяттисинтез" и АО "Куйбышевазот".

Максимально упрощена процедура принятия решения по резидентам и на региональном уровне. Сегодня весь процесс от момента подачи заявок до включения организации в список резидентов занимает 18-20 рабочих дней, что является рекордом среди всех ТОРов страны.

Это стало возможным, в том числе, благодаря возможности заочного принятия решения всех ответственных структур по присвоению статуса резидента. Таким образом, человеческий фактор в рассмотрении заявки сведен к минимуму.

В настоящий момент власти пошли еще дальше. Уже подготовлены и согласованы изменения в постановление, регулирующее порядок вступления в ТОР "Тольятти". В частности, существенно сокращен список необходимых для подачи заявки документов — с 18 до 9.

Заметно упрощаются требования к бизнес-плану, часть разделов которого вообще переводят в разряд необязательных к предоставлению. Меняется и типовое соглашение — из него уходят обязательства резидента строго придерживаться тех показателей бизнес-плана, которые озвучены на этапе предоставления заявки.

По сути, в числе требований для потенциальных резидентов остаются только ограничения, установленные на федеральном уровне. Это необходимость трудоустроить 20 человек и вложить не менее 5 млн руб. инвестиций в первый год работы и не менее 20 млн руб. — за весь срок реализации проекта.

Таким образом, в Тольятти сегодня созданы наиболее привлекательные условия для развития бизнеса.

"ТОР — это не панацея и не цель развития города. ТОР — это инструмент, который сегодня есть у нас, и которого нет и не будет у большинства городов России. Это важно понимать любому инвестору, который собирается реализовать проект на территории нашей страны", — подчеркивает руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Дмитрий Богданов.

Вся необходимая информация по проекту ТОР "Тольятти" размещена на портале.

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