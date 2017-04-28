Стала известна программа "ВолгаФест-2017"

В Самаре 11 и 12 июня пройдет межрегиональный фестиваль "ВолгаФест-2017", сообщил корреспондент Волга Ньюс.

Прошлым летом фестиваль, объединивший самые разные культурные и спортивные проекты, прошел впервые и собрал на самарской набережной около 50 тысяч зрителей. Не меньше ожидается и в этом году.

Фестиваль, который организован при поддержке правительства Самарской области, состоится на второй очереди набережной. Будут работать две сцены непосредственно на набережной, около памятника Засекину, и на территории пляжа.

Как сообщили на пресс-конференции в Музее модерна организаторы фестиваля, посмотреть на этом празднике будет на что зрителям самых разных возрастов и пристрастий. Парад необычных судов на Волге. Шоу воздушных змеев, самые крупные из которых достигают в длину 35 метров. Перформанс — шествие "Полет жизни" и парад оркестров на набережной. Детские, спортивные, танцевальные площадки, куда могут прийти все желающие.

Кураторами паблик-арт площадки выступит команда нижегородского проекта "Огород", которая представит зрителям лучшие работы участников конкурса малых архитектурных форм.

На фестивале выступят уличные театры из разных городов России и гости из Франции — знаменитый театр из Лиона Quidams. Кстати, световым шоу этого театра завершится первый фестивальный день.

На литературной площадке свои стихи прочитает замечательный писатель Людмила Петрушевская. Здесь же можно будет увидеть книги от ведущих российских издательств.

В мастерских, которые разместятся в шатрах на набережной, можно будет сделать самим разные предметы интерьера, а потом унести их домой.

В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Москвы, Штутгарта, Минска, Перми, Екатеринбурга, Самары и других городов. Завершит второй фестивальный день выступление группы "Ума Турман".

"Хотим видеть на нашем фестивале людей самых разных возрастов и интересов, — сказал министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Второй фестивальный день плавно перейдет в празднование Дня России. Ждем множество гостей и будем позиционировать Самару как город, принимающий в 2018 году чемпионат мира по футболу. Кстати, ФИФА-ТВ будет снимать репортаж об этом фестивале, как об одном из значимых событий в культурной и спортивной жизни".