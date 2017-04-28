"Сад" планирует увеличить производство ягод

В поселке Садовый Приволжского района расположен один из крупнейших садов в Самарской области. Заведует им ООО "Сад", входящий в состав группы компаний "Волжский посад". В этом году ООО "Сад" исполняется 15 лет со дня основания.

Большая работа

История хозяйства началась еще в прошлом веке: в 50-х годах это был питомник, где выращивали молодняк для разведения лесов, а позже перешли на саженцы плодовых. В 70-80-е здесь начали развивать садоводство и стали выращивать яблони и ягоды. А с 2002 года хозяйство стало называться ООО "Сад" и теперь является одним из главных сельскохозяйственных предприятий Приволжского района.

"Мы производим яблоки, продаем их в свежем виде, перерабатываем, разливаем соки и продаем под названием "Волжский посад". Есть яблочный сок в чистом виде. Производим и миксы — смешиваем с цитрусовыми и ягодами. Мощность производства большая, и, чтобы ее обеспечить, необходимо сажать больше яблоневых садов", — рассказал директор ООО "Сад" Н. Н. Хохлов.

Но основным видом деятельности хозяйства является реализация яблок и ягод в свежем виде.

С 2002 года была проведена большая работа по рекультивации старых садов. Главный агроном "Сада" А. В. Батманов рассказал, что в настоящее время у хозяйства имеется 226,5 га интенсивного плодоносящего яблоневого сада, 32 га земляники и 1,5 га малины. Все это содержится на минеральном питании и на капельном орошении, так как осадков выпадает не так много.

Сорта яблонь в саду довольно разнообразны: ранние, осенние, осенне-зимние. "Приоритетными считаем зимние сорта — "Северный синап" и "Беркутовское". Кроме того, пользуется спросом "Спартак", — отметил А. В. Батманов. — В основном, это отечественные сорта, и нас они устраивают". Приоритетными сортами по ягодной культуре специалисты "Сада" считают сорта европейского и американского происхождения.

"Сад" активно проводит опыты по изучению сортов новой селекции. Наблюдают в течение трех лет, делают анализ и решают, будет ли внедрен какой-либо новый элемент в производство или нет. Так, к примеру, изучены и применяются новые типы подвоя. Один из них требует опорной конструкции, а другой более устойчивый — без опоры.

Помимо этого, специалисты хозяйства активно взаимодействуют, перенимая опыт у зарубежных коллег из Италии, Германии, Голландии и Польши, а также общаются с представителями южных регионов России, в том числе Краснодарского края.

В планах у "Сада" создать сад на карликовом подвое с расстоянием между деревьями от 0,5 до 0,7 метра. Так, на одном гектаре собираются разместить до 4 тыс. деревьев. А. В. Батманов для сравнения привел цифры советских времен, когда на одном гектаре было посажено чуть более 400 деревьев. Такой сад будет заложен в 2019–2020 годах. Саженцы они планируют производить сами как для собственных нужд, так и для реализации садоводам-любителям.

"Сад" собирается увеличить до 50 га площадь под земляникой и столько же заложить под производственные плантации по малине. Сорта подбираются и изучаются. Ориентировочно такие площади будут заложены также в 2019–2020 годах.

Н. Н. Хохлов подчеркнул, что с учетом этого урожайность яблок может вырасти до 16 тыс. тонн, а ягод — до 500 тонн. А пока что в этом году планируется собрать урожай на уровне прошлого года: 5 тыс. тонн яблок и 160 тонн земляники.

Собранную продукцию "Сад" поставляет как в пределах Самарской области, так и в другие регионы: Волгоградская область, Санкт-Петербург, Москва, Ульяновск, Башкирия, Пермский край. И на этом хозяйство останавливаться не собирается. Ягоды же реализуют только в регионе: перевозить на дальние расстояния проблема — из-за того, что они быстро портятся.

Помощь на всех уровнях

Самый большой дефицит многих садоводческих хозяйств — знания и опыт в области садоводства. Потому и развитие отрасли идет не такими большими шагами, как хотелось бы. Еще одной проблемой является отсутствие посадочного материала и высокоурожайных сортов с хорошим качеством плодов. Не хватает фрукто-хранилищ. "Садоводство — это специфическая отрасль, где без государственной поддержки и без больших капиталов трудно выжить, — подчеркнул Н. Н. Хохлов. — Есть помощь на различных уровнях: региональная и государственная. Активно взаимодействуем с местной администрацией, которая постоянно оказывает всяческую поддержку".

Хозяйство участвует в различных программах и получает помощь в виде компенсации части затрат при посадке и уходе за молодыми яблоневыми садами. Финансовую поддержку выделяют в течение 3-4 лет, когда дерево считается молодым, а как только появляются плоды, средства выделять перестают — сад должен себя окупать.

Кадровый потенциал

Всего на предприятии постоянно трудятся чуть более 100 человек. Это специалисты, механизаторы, водители, рабочие-садоводы. А в сезон численность доходит и до 300 человек.

"Мы предоставляем рабочие места жителям нашего района. Учим всему всех желающих, начиная от выращивания саженцев и заканчивая сбором яблок", — подчеркнул Н. Н. Хохлов.

Совместно со службой занятости и Обшаровским техникумом было организовано обучение по специальности "Садовод". По окончанию слушателям были выданы удостоверения о получении специальности.

А. В. Батманов сообщил, что жители ездят из близлежащих сел Приволжского района. "Практиковали и рассматриваем в дальнейшем привлечение рабочих из соседнего района — Хворостянского", — рассказал он.