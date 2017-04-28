"Сад" планирует увеличить производство ягод

В поселке Садовый Приволжского района расположен один из крупнейших садов в Самарской области. Заведует им ООО "Сад", входящий в состав группы компаний "Волжский посад". В этом году ООО "Сад" исполняется 15 лет со дня основания.
Большая работа
История хозяйства началась еще в прошлом веке: в 50-х годах это был питомник, где выращивали молодняк для разведения лесов, а позже перешли на саженцы плодовых. В 70-80-е здесь начали развивать садоводство и стали выращивать яблони и ягоды. А с 2002 года хозяйство стало называться ООО "Сад" и теперь является одним из главных сельскохозяйственных предприятий Приволжского района.
"Мы производим яблоки, продаем их в свежем виде, перерабатываем, разливаем соки и продаем под названием "Волжский посад". Есть яблочный сок в чистом виде. Производим и миксы — смешиваем с цитрусовыми и ягодами. Мощность производства большая, и, чтобы ее обеспечить, необходимо сажать больше яблоневых садов", — рассказал директор ООО "Сад" Н. Н. Хохлов.
Но основным видом деятельности хозяйства является реализация яблок и ягод в свежем виде.
С 2002 года была проведена большая работа по рекультивации старых садов. Главный агроном "Сада" А. В. Батманов рассказал, что в настоящее время у хозяйства имеется 226,5 га интенсивного плодоносящего яблоневого сада, 32 га земляники и 1,5 га малины. Все это содержится на минеральном питании и на капельном орошении, так как осадков выпадает не так много.
Сорта яблонь в саду довольно разнообразны: ранние, осенние, осенне-зимние. "Приоритетными считаем зимние сорта — "Северный синап" и "Беркутовское". Кроме того, пользуется спросом "Спартак", — отметил А. В. Батманов. — В основном, это отечественные сорта, и нас они устраивают". Приоритетными сортами по ягодной культуре специалисты "Сада" считают сорта европейского и американского происхождения.
"Сад" активно проводит опыты по изучению сортов новой селекции. Наблюдают в течение трех лет, делают анализ и решают, будет ли внедрен какой-либо новый элемент в производство или нет. Так, к примеру, изучены и применяются новые типы подвоя. Один из них требует опорной конструкции, а другой более устойчивый — без опоры.
Помимо этого, специалисты хозяйства активно взаимодействуют, перенимая опыт у зарубежных коллег из Италии, Германии, Голландии и Польши, а также общаются с представителями южных регионов России, в том числе Краснодарского края.
В планах у "Сада" создать сад на карликовом подвое с расстоянием между деревьями от 0,5 до 0,7 метра. Так, на одном гектаре собираются разместить до 4 тыс. деревьев. А. В. Батманов для сравнения привел цифры советских времен, когда на одном гектаре было посажено чуть более 400 деревьев. Такой сад будет заложен в 2019–2020 годах. Саженцы они планируют производить сами как для собственных нужд, так и для реализации садоводам-любителям.
"Сад" собирается увеличить до 50 га площадь под земляникой и столько же заложить под производственные плантации по малине. Сорта подбираются и изучаются. Ориентировочно такие площади будут заложены также в 2019–2020 годах.
Н. Н. Хохлов подчеркнул, что с учетом этого урожайность яблок может вырасти до 16 тыс. тонн, а ягод — до 500 тонн. А пока что в этом году планируется собрать урожай на уровне прошлого года: 5 тыс. тонн яблок и 160 тонн земляники.
Собранную продукцию "Сад" поставляет как в пределах Самарской области, так и в другие регионы: Волгоградская область, Санкт-Петербург, Москва, Ульяновск, Башкирия, Пермский край. И на этом хозяйство останавливаться не собирается. Ягоды же реализуют только в регионе: перевозить на дальние расстояния проблема — из-за того, что они быстро портятся.
Помощь на всех уровнях
Самый большой дефицит многих садоводческих хозяйств — знания и опыт в области садоводства. Потому и развитие отрасли идет не такими большими шагами, как хотелось бы. Еще одной проблемой является отсутствие посадочного материала и высокоурожайных сортов с хорошим качеством плодов. Не хватает фрукто-хранилищ. "Садоводство — это специфическая отрасль, где без государственной поддержки и без больших капиталов трудно выжить, — подчеркнул Н. Н. Хохлов. — Есть помощь на различных уровнях: региональная и государственная. Активно взаимодействуем с местной администрацией, которая постоянно оказывает всяческую поддержку".
Хозяйство участвует в различных программах и получает помощь в виде компенсации части затрат при посадке и уходе за молодыми яблоневыми садами. Финансовую поддержку выделяют в течение 3-4 лет, когда дерево считается молодым, а как только появляются плоды, средства выделять перестают — сад должен себя окупать.
Кадровый потенциал
Всего на предприятии постоянно трудятся чуть более 100 человек. Это специалисты, механизаторы, водители, рабочие-садоводы. А в сезон численность доходит и до 300 человек.
"Мы предоставляем рабочие места жителям нашего района. Учим всему всех желающих, начиная от выращивания саженцев и заканчивая сбором яблок", — подчеркнул Н. Н. Хохлов.
Совместно со службой занятости и Обшаровским техникумом было организовано обучение по специальности "Садовод". По окончанию слушателям были выданы удостоверения о получении специальности.
А. В. Батманов сообщил, что жители ездят из близлежащих сел Приволжского района. "Практиковали и рассматриваем в дальнейшем привлечение рабочих из соседнего района — Хворостянского", — рассказал он.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.