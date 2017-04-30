В Тольятти маленькую девочку за палец укусила мышь

В субботу, 29 апреля, около девяти часов вечера в одной из квартир по ул. 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около шести лет.
Ребенка на даче укусила за палец мышь, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали малышке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?