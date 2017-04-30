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Происшествия

В Тольятти маленькую девочку за палец укусила мышь

ТОЛЬЯТТИ. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, около девяти часов вечера в одной из квартир по ул. 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около шести лет.

Ребенка на даче укусила за палец мышь, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали малышке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

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