В Тольятти маленькую девочку за палец укусила мышь

В субботу, 29 апреля, около девяти часов вечера в одной из квартир по ул. 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около шести лет.

Ребенка на даче укусила за палец мышь, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали малышке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.