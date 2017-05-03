С начала года в бюджет страны от Самарской области поступил 131 млрд рублей

По Самарской области поступления по налогам и сборам за январь – апрель 2017 г. в консолидированный бюджет РФ составили 131 млрд руб., что на 31 млрд руб. (на 31,1%) больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.
Из них в федеральный бюджет было перечислено 75 млрд руб., в региональный бюджет — 56 млрд руб., сообщила пресс-служба областного налогового ведомства.
Из 131 млрд руб., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 63 млрд руб. перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, что на 7 млрд руб. (на 12% больше), чем за аналогичный период 2016 года.
Основной рост в консолидированный бюджет РФ был получен по платежам за пользование недрами и природными ресурсами в 1,7 раза. По акцизам прирост составил 56%, по НДС 22,8%, по налогу на прибыль 11,2%.
Поступления по страховым взносам на обязательное социальное страхование составили 37 млрд руб., что на 13,2% или на 4 млрд руб. больше аналогичного показателя прошлого года.
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