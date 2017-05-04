В Самарской губернии прошла акция "Читаем детям о войне"

4 мая в областной юношеской библиотеке и областной детской библиотеке, как и на многих других площадках губернии, прошла акция "Читаем детям о войне", сообщил корреспондент Волга Ньюс.

В ходе встреч с юными читателями ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и дети войны рассказали о знаковых событиях тех времен, о своем боевом пути и о трудностях военного времени. Сотрудники библиотеки и волонтеры прочитали вслух лучшие произведения отечественных авторов о военных событиях, которые в свое время потрясли всю страну и сегодня продолжают трогать сердца.

В детской библиотеке чтения прошли на трех площадках - для дошкольников (6-7 лет), учащихся четвертого класса (10-11 лет) и учащихся шестого класса (12-13 лет).

В акции, которая проходила в этой библиотеке, принял участие министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. Выступив перед ребятами из 4"Б" класса самарской школы №16, он напомнил им, что каждый День Победы - это тот день, когда мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной и людей, чьи судьбы опалила война, и вспоминаем о тех из них, кого уже с нами нет. Министр культуры вручил цветы еще одной участнице акции - ветерану труда Жанне Маврицкой. Сергей Филиппов прочитал ребятам "Рассказ об отсутствующем" Льва Кассиля - о безымянном парнишке, который совершил подвиг, спасая наших бойцов. А потом школьники поделились своими впечатлениями от рассказа.