В Самаре начались работы по прокладке трамвайной линии к "Самара Арене"

В четверг, 4 мая, подрядная организация приступила к работам по строительству трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена", сообщает пресс-служба городской администрации.
В настоящее время выполняются работы по подготовке трасс трамвайной и кабельных линий (вырубка деревьев, снос строений, капитальных и металлических гаражей и пр.).
Общая длина трамвайных путей составляет 2,2 км двухпутного пути (или 4,4 км однопутного пути). В состав объекта входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 м, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от ул. Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под ул. Дальняя.
В ходе исполнения муниципального контракта, заключенного 27 апреля 2017 г. с подрядной организацией ООО "ВТС Метро", будут выполнены работы по строительству трамвайной новой линии от ул. Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, строительству здания диспетчерского пункта, строительство трёх тяговых подстанций и питающих кабельных линий.
Работы планируют завершить до конца апреля 2018 года.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?