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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре начались работы по прокладке трамвайной линии к "Самара Арене"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 мая, подрядная организация приступила к работам по строительству трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена", сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время выполняются работы по подготовке трасс трамвайной и кабельных линий (вырубка деревьев, снос строений, капитальных и металлических гаражей и пр.).

Общая длина трамвайных путей составляет 2,2 км двухпутного пути (или 4,4 км однопутного пути). В состав объекта входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 м, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от ул. Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под ул. Дальняя.

В ходе исполнения муниципального контракта, заключенного 27 апреля 2017 г. с подрядной организацией ООО "ВТС Метро", будут выполнены работы по строительству трамвайной новой линии от ул. Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, строительству здания диспетчерского пункта, строительство трёх тяговых подстанций и питающих кабельных линий.

Работы планируют завершить до конца апреля 2018 года.

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