Театр оперы и балета поставит балет "Эсмеральда"

В декабре в Самарском академическом театре оперы и балета покажут премьеру балета Цезаря Пуни "Эсмеральда".

"Эсмеральда" — балет, написанный по канонам романтического театра середины XIX века. В начале 1840-х годов Пуни получил заказ на музыку по знаменитому роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Либретто было написано одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюлем Перро. В своей постановке автор сохранил сюжетную линию первоисточника, однако социальная тема средневекового Парижа в балете была переведена в личную драму.

Премьера "Эсмеральды" прошла 9 марта 1844 г. в Королевском театре в Лондоне, через четыре года балет был поставлен на сцене Мариинского театра. В 1886 г. Мариус Петипа осуществил новую постановку балета с добавлением музыки Рикардо Дриго. Именно эта музыкальная структура стала канонической — от нее отталкивались при создании всех последующих постановок спектакля. На протяжении XX века "Эсмеральда" шла на многих сценах Европы.

Последняя премьера балета на сцене Куйбышевского (Самарского) театра была в 1997 году. В 2017 г. балет будет идти в хореографии Мариуса Петипа, постановке и новой хореографической редакции Юрия Бурлаки.

Исполнители: дирижер-постановщик Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака (Москва), художник-постановщик Дмитрий Чербаджи (Москва), художник по костюмам Наталья Земалиндинова (Ростов-на-Дону), ассистент балетмейстера-постановщика Юлиана Малхасянц (Москва).