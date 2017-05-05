Театр оперы и балета поставит балет "Эсмеральда"

В декабре в Самарском академическом театре оперы и балета покажут премьеру балета Цезаря Пуни "Эсмеральда".
"Эсмеральда" — балет, написанный по канонам романтического театра середины XIX века. В начале 1840-х годов Пуни получил заказ на музыку по знаменитому роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Либретто было написано одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюлем Перро. В своей постановке автор сохранил сюжетную линию первоисточника, однако социальная тема средневекового Парижа в балете была переведена в личную драму.
Премьера "Эсмеральды" прошла 9 марта 1844 г. в Королевском театре в Лондоне, через четыре года балет был поставлен на сцене Мариинского театра. В 1886 г. Мариус Петипа осуществил новую постановку балета с добавлением музыки Рикардо Дриго. Именно эта музыкальная структура стала канонической — от нее отталкивались при создании всех последующих постановок спектакля. На протяжении XX века "Эсмеральда" шла на многих сценах Европы.
Последняя премьера балета на сцене Куйбышевского (Самарского) театра была в 1997 году. В 2017 г. балет будет идти в хореографии Мариуса Петипа, постановке и новой хореографической редакции Юрия Бурлаки.
Исполнители: дирижер-постановщик Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака (Москва), художник-постановщик Дмитрий Чербаджи (Москва), художник по костюмам Наталья Земалиндинова (Ростов-на-Дону), ассистент балетмейстера-постановщика Юлиана Малхасянц (Москва).
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!