На период ремонта Южного моста планируется организовать речную переправу

На период ремонта Южного моста после завершения весеннего паводка планируется организовать переправу через реку Самара, сообщил заместитель руководителя гордепартамента транспорта Олег Яхин.
В настоящее время вопрос организации речной переправы находится в стадии рассмотрения. С ул. Флотской на речной вокзал Самары планируется организовать движение нескольких речных трамваев.
Напомним, на время ремонта Южного моста разработана транспортная схема движения.
Департаментом транспорта проанализированы пассажиропоток и промежуточные итоги работы городского пассажирского транспорта с учетом временной схемы. Большая часть пассажиров предпочитает пользоваться автобусными маршрутами, пролегающими через ул. Главную, а также электропоездами. ОАО "Самарская пригородная пассажирская компания" запустила дополнительные электрички; составы увеличены за счет дополнительных вагонов.
"Работа городского общественного транспорта (автобусов) осуществляется в полном объеме. Количество подвижного состава не сокращено. Более того, чтобы минимизировать неудобства пассажиров, на время проведения ремонта мостового перехода используются автобусы большей вместимости — до 110-116 человек. Посадка и высадка пассажиров — строго на всех действующих остановочных пунктах. Напомним, при пересадке в автобус того же маршрута дополнительная плата за проезд не взимается. Ожидание стыковочных рейсов не превышает 5-15 минут", — рассказал Олег Яхин.
В настоящее время на протяжении всего мостового комплекса — моста "Южный" через реку Самара и путепровода над железной дорогой — завершается демонтаж элементов, требующих обновления. При этом уже стартовали и монтажные работы.
По состоянию на 5 мая, на путепроводе "Аврора" на 80% выполнен демонтаж бетонных и железобетонных конструкций. Так, были демонтированы перильные ограждения, деформационные швы, консоли балки пролетного строения, тротуарные плиты и блоки, защитный слой проезжей части, асфальтобетонное покрытие.
Помимо демонтажных работ, на текущем этапе уже производятся: ремонт подходов к мосту, монтаж карнизной части балок пролетного строения, устройство новых деформационных швов (это один из основных видов работ на данных инженерных сооружениях) и прочее.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.