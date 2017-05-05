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Транспорт Транспорт и связь

На период ремонта Южного моста планируется организовать речную переправу

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На период ремонта Южного моста после завершения весеннего паводка планируется организовать переправу через реку Самара, сообщил заместитель руководителя гордепартамента транспорта Олег Яхин.

В настоящее время вопрос организации речной переправы находится в стадии рассмотрения. С ул. Флотской на речной вокзал Самары планируется организовать движение нескольких речных трамваев.

Напомним, на время ремонта Южного моста разработана транспортная схема движения.

Департаментом транспорта проанализированы пассажиропоток и промежуточные итоги работы городского пассажирского транспорта с учетом временной схемы. Большая часть пассажиров предпочитает пользоваться автобусными маршрутами, пролегающими через ул. Главную, а также электропоездами. ОАО "Самарская пригородная пассажирская компания" запустила дополнительные электрички; составы увеличены за счет дополнительных вагонов.

"Работа городского общественного транспорта (автобусов) осуществляется в полном объеме. Количество подвижного состава не сокращено. Более того, чтобы минимизировать неудобства пассажиров, на время проведения ремонта мостового перехода используются автобусы большей вместимости — до 110-116 человек. Посадка и высадка пассажиров — строго на всех действующих остановочных пунктах. Напомним, при пересадке в автобус того же маршрута дополнительная плата за проезд не взимается. Ожидание стыковочных рейсов не превышает 5-15 минут", — рассказал Олег Яхин.

В настоящее время на протяжении всего мостового комплекса — моста "Южный" через реку Самара и путепровода над железной дорогой — завершается демонтаж элементов, требующих обновления. При этом уже стартовали и монтажные работы.

По состоянию на 5 мая, на путепроводе "Аврора" на 80% выполнен демонтаж бетонных и железобетонных конструкций. Так, были демонтированы перильные ограждения, деформационные швы, консоли балки пролетного строения, тротуарные плиты и блоки, защитный слой проезжей части, асфальтобетонное покрытие.

Помимо демонтажных работ, на текущем этапе уже производятся: ремонт подходов к мосту, монтаж карнизной части балок пролетного строения, устройство новых деформационных швов (это один из основных видов работ на данных инженерных сооружениях) и прочее.

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