Прокуратура вновь проверила самарскую стройфирму "Альфа-стиль"

Прокуратура нашла нарушения в деятельности застройщика, возводящего жилье в центре Самары.

ООО "Альфа-стиль" с 2007 г. ведет застройку квартала № 21 в Самарском районе. На ул. А. Толстого, между улицами Пионерской и Венцека сейчас возводится вторая очередь многоквартирного жилого дома.

Прокуратура проверила деятельность застройщика и установила, что в нарушение требований закона "Альфа-стиль" не разместило на сайте документы в отношении строящегося объекта, о праве застройщика на земельный участок, заключение уполномоченного органа исполнительной власти, проект договора участия в долевом строительстве, поручительство банка, проект договора страхования гражданской ответственности застройщика и фотографии объекта. Также, ООО не ведет электронный журнал учета операций, который должен размещаться на сайте.

По результатам проверки надзорный орган внес "Альфа-Стилю" представление об устранении выявленных нарушений и возбудил административное дело по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".

В 2012 г. прокуратура Самарского района в рамках надзора за соблюдением требований градостроительного, земельного законодательства и защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве уже выявляла нарушения и накладывала ООО "Альфа-Стиль" штраф 50 тыс. руб., а на его директора - 5 тыс. рублей. Тогда застройщик несвоевременно предоставил в областной минстрой ежеквартальную отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денег участников долевого строительства за 4 квартал 2011 г. и 1 квартал 2012 года.