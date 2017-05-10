Из бюджета жителям области возвращено более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов

С начала 2017 г. жителям Самарской области предоставлено налоговых вычетов на общую сумму более 559 млн руб., сообщает УФНС России по региону. Об имущественных налоговых вычетах в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 20,4 млрд руб. заявили 68 тыс. налогоплательщиков.
Свыше 21 тыс. жителей региона воспользовались правом получения налоговых вычетов на лечение и обучение, а также по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2016 г. на сумму почти 994 млн руб., что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 24% или на 194 млн рублей.
Как подчеркивает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина, предоставление налогового вычета — это не возврат всей суммы расходов, например, на обучение, лечение, строительство дома или приобретение жилья, а возврат 13% с потраченной на эти цели суммы.
Причем, есть существенное условие — с заработной платы налогоплательщика должен быть удержан НДФЛ и перечислен в бюджет, а это значит, что налоговый вычет не предоставят безработному или обладателю заработной платы в "конверте".
Подать декларации исключительно с целью получения налоговых вычетов можно в любое удобное время в течение всего года. В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС России размещена компьютерная программа, которая автоматически сформирует налоговые декларации и проверит корректность вводимых данных. Кроме того, для пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" также реализована возможность заполнения налоговой декларации в режиме онлайн без скачивания специальных программ. На сегодняшний день в Самарской области активными пользователями "личным кабинетом" является более 500 тыс. жителей, которые используют дистанционный способ взаимодействия — обращаются в налоговую инспекцию без личного визита. Так, например, в первом квартале 2017 г. через электронный сервис-помощник жителями региона направлено 32 тыс. электронных документов, в том числе налоговых деклараций, подписанных неквалифицированной электронной подписью, более 13 тысяч.