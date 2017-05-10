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Музыка Культура

В мае в Самарской филармонии прозвучат "Лунная соната", рассказы Тэффи и баян

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 мая в 19:00 в Самарской филармонии в рамках XV Международного фестиваля баянной музыки "Виват, баян!" пройдет "Концерт премьер", передает корреспондент Волга Ньюс.

На концерте от Сергея Войтенко с камерным оркестром Volga Philharmonic и группой S.V.BanD под руководством Сергея Васильева гости услышат новые авторские композиции для баяна с эстрадно-симфоническим оркестром, а также произведения Пьяццоллы, Новикова и мировые хиты эстрадно-джазовой музыки.

Большая часть программы - это новинки и авторская музыка Сергея Войтенко. Аранжировки произведений выполнены Сергеем Васильевым.

Исполнители: солист, композитор и ведущий концерта - Сергей Войтенко (баян), группа S.V.BanD - Сергей Васильев (саксофон), Сергей Ционов (клавишные), Дмитрий Китов (бас-гитара), Александр Павлюк (ударные); камерный оркестр Самарской филармонии Volga Philharmonic, солист, дирижер и аранжировщик - Сергей Васильев (саксофон).

22 мая в 19:00 в Самарской филармонии пройдет музыкально-поэтический вечер "Кто знает - вечность или миг…". Два известных комедийных актера Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева покажут спектакль-концерт "Кто  знает - вечность или миг…".

В своем перформансе актеры театра и кино рискнули и объединили два разных литературных направления - величавую поэзию Бэллы Ахмадулиной с иронической прозой Аркадия Аверченко, добавив для вкуса насмешливой и грустной философии Надежды Тэффи. Получился интересный и неожиданный микс романтизма, юмора и иронии, захватывающий разговор о человеческой природе, о человеке и о его чувствах.

В спектакле-концерте романсы Александра Вертинского и Булата Окуджавы исполнит Виталий Гребенников.

23 мая в 19:00 в Самарской филармонии пройдет вечер фортепианной музыки со знаменитой "Лунной сонатой" Бетховена, ее исполнит Николай Фефилов - пианист, лауреат и дипломант международных конкурсов, участник международных музыкальных проектов MusikabendfurFreunde (Россия - Германия), "Музыкальный салон "Очарование Франции" (совместно с Альянс Франсез), благотворительного просветительского проекта для детей "На белом свете".

Во время написания "Лунной сонаты" Бетховен переживал глубокий душевный кризис, усугубившийся тем, что композитор начал ощущать приближение глухоты. А также почувствовал, что впервые к нему пришла любовь. О своей очаровательной ученице, юной графине Джульетте Гвиччарди он стал думать, как о будущей жене. Она же, воспитанная в аристократической семье, свысока смотрела на своего учителя - пусть и знаменитого, но не знатного происхождения. Джульетта нанесла Бетховену двойной удар: отвернулась от него и вышла замуж за Роберта Галленберга - бездарного сочинителя музыки, но графа. Под настоящим названием "Лунной сонаты" - Sonata quasi una Fantasia, то есть "Соната в духе фантазии" - Бетховен написал: "Посвящается графине Джульетте Гвиччарди".

Программа концерта:

  • Бетховен. Соната №6 Фа мажор (соч.10, №2), соната №14 "Лунная" до-диез минор (соч. 27, №2);
  • Скрябин. Соната №9 (соч.68);
  • Рахманинов. Соната №2 си-бемоль минор (соч. 36).

25 мая в 19:00 в филармонии выступит группа "Стиляги BAND" с программой "Буги-вуги каждый день".

Годы идут, а интерес к стилягам и ко всему, что с ними связано, не падает - рок-н-ролл по-прежнему звучит на телевидении и радио, на праздниках люди с удовольствием поют давно знакомые хиты и лихо танцуют шейк. Одним из флагманов стиляжнического движения Москвы и всей России в последние годы остается "Стиляги BAND". В программе концерта - теплые и нежные песни прошлых лет.

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Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 08:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 07 февраля 2017 00:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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