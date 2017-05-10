В мае в Самарской филармонии прозвучат "Лунная соната", рассказы Тэффи и баян

14 мая в 19:00 в Самарской филармонии в рамках XV Международного фестиваля баянной музыки "Виват, баян!" пройдет "Концерт премьер", передает корреспондент Волга Ньюс.

На концерте от Сергея Войтенко с камерным оркестром Volga Philharmonic и группой S.V.BanD под руководством Сергея Васильева гости услышат новые авторские композиции для баяна с эстрадно-симфоническим оркестром, а также произведения Пьяццоллы, Новикова и мировые хиты эстрадно-джазовой музыки.

Большая часть программы - это новинки и авторская музыка Сергея Войтенко. Аранжировки произведений выполнены Сергеем Васильевым.

Исполнители: солист, композитор и ведущий концерта - Сергей Войтенко (баян), группа S.V.BanD - Сергей Васильев (саксофон), Сергей Ционов (клавишные), Дмитрий Китов (бас-гитара), Александр Павлюк (ударные); камерный оркестр Самарской филармонии Volga Philharmonic, солист, дирижер и аранжировщик - Сергей Васильев (саксофон).

22 мая в 19:00 в Самарской филармонии пройдет музыкально-поэтический вечер "Кто знает - вечность или миг…". Два известных комедийных актера Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева покажут спектакль-концерт "Кто знает - вечность или миг…".

В своем перформансе актеры театра и кино рискнули и объединили два разных литературных направления - величавую поэзию Бэллы Ахмадулиной с иронической прозой Аркадия Аверченко, добавив для вкуса насмешливой и грустной философии Надежды Тэффи. Получился интересный и неожиданный микс романтизма, юмора и иронии, захватывающий разговор о человеческой природе, о человеке и о его чувствах.

В спектакле-концерте романсы Александра Вертинского и Булата Окуджавы исполнит Виталий Гребенников.

23 мая в 19:00 в Самарской филармонии пройдет вечер фортепианной музыки со знаменитой "Лунной сонатой" Бетховена, ее исполнит Николай Фефилов - пианист, лауреат и дипломант международных конкурсов, участник международных музыкальных проектов MusikabendfurFreunde (Россия - Германия), "Музыкальный салон "Очарование Франции" (совместно с Альянс Франсез), благотворительного просветительского проекта для детей "На белом свете".

Во время написания "Лунной сонаты" Бетховен переживал глубокий душевный кризис, усугубившийся тем, что композитор начал ощущать приближение глухоты. А также почувствовал, что впервые к нему пришла любовь. О своей очаровательной ученице, юной графине Джульетте Гвиччарди он стал думать, как о будущей жене. Она же, воспитанная в аристократической семье, свысока смотрела на своего учителя - пусть и знаменитого, но не знатного происхождения. Джульетта нанесла Бетховену двойной удар: отвернулась от него и вышла замуж за Роберта Галленберга - бездарного сочинителя музыки, но графа. Под настоящим названием "Лунной сонаты" - Sonata quasi una Fantasia, то есть "Соната в духе фантазии" - Бетховен написал: "Посвящается графине Джульетте Гвиччарди".

Программа концерта:

Бетховен. Соната №6 Фа мажор (соч.10, №2), соната №14 "Лунная" до-диез минор (соч. 27, №2);

Скрябин. Соната №9 (соч.68);

Рахманинов. Соната №2 си-бемоль минор (соч. 36).

25 мая в 19:00 в филармонии выступит группа "Стиляги BAND" с программой "Буги-вуги каждый день".



Годы идут, а интерес к стилягам и ко всему, что с ними связано, не падает - рок-н-ролл по-прежнему звучит на телевидении и радио, на праздниках люди с удовольствием поют давно знакомые хиты и лихо танцуют шейк. Одним из флагманов стиляжнического движения Москвы и всей России в последние годы остается "Стиляги BAND". В программе концерта - теплые и нежные песни прошлых лет.