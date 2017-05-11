Проект безопасности путепроводов дороги Волжский - Курумоч - Урал подешевел в четыре раза

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который разработает проектную документацию по обеспечению безопасности тоннельных переездов на строящейся автомобильной дороге пос. Волжский - аэропорт "Курумоч".

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, речь идет о разработке проектной документации по оснащению средствами обеспечения транспортной безопасности путепровода через ж/д на 3,5 км автодороги длиной 134 м, путепровода через автомобильную дорогу на 3,7 км автодороги длиной 63 м и тоннеля под ж/д на 3,6 км автодороги Волжский — Курумоч — "Урал" длиной 69,5 метра.

Начальная максимальная цена контракта составляла 5,5 млн рублей. На торги было подано две заявки. Победителем аукциона стало ЗАО "Интегра-С".

Компания готова выполнить работы за 1,4 млн руб., то есть почти в четыре раза дешевле первоначальной предполагаемой цены контракта.

Работы должны быть выполнены до 31 июля 2017 года.