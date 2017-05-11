Проект безопасности путепроводов дороги Волжский - Курумоч - Урал подешевел в четыре раза

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который разработает проектную документацию по обеспечению безопасности тоннельных переездов на строящейся автомобильной дороге пос. Волжский - аэропорт "Курумоч".
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Напомним, речь идет о разработке проектной документации по оснащению средствами обеспечения транспортной безопасности путепровода через ж/д на 3,5 км автодороги длиной 134 м, путепровода через автомобильную дорогу на 3,7 км автодороги длиной 63 м и тоннеля под ж/д на 3,6 км автодороги Волжский — Курумоч — "Урал" длиной 69,5 метра.
Начальная максимальная цена контракта составляла 5,5 млн рублей. На торги было подано две заявки. Победителем аукциона стало ЗАО "Интегра-С".
Компания готова выполнить работы за 1,4 млн руб., то есть почти в четыре раза дешевле первоначальной предполагаемой цены контракта.
Работы должны быть выполнены до 31 июля 2017 года.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?