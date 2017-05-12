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Происшествия

В Самаре разыскивают молодого человека, уехавшего на машине и пропавшего

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре разыскивают 29-летнего Сергея Зуева. В понедельник, 8 мая, он уехал из дома на автомобиле Hyundai Solaris и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Фото: Фото предоставлено автором

По словам сестры Сергея Анастасии Елховой, телефон парня выключен с 8 мая. Последний раз он заходил на свою страницу в социальной сети ВКонтакте в 8:49. Куда Сергей поехал, он никому не сообщал.

11 мая его автомобиль обнаружили по адресу Кирова, 6. Машина была закрыта, никаких вещей внутри не было.

"Примерно в 9:30 утра 8 мая камера зафиксировала Сергея по адресу Кирова, 6, — говорит Анастасия. — Это промзона. Судя по записи с камеры, он вышел из машины, метался. Сначала пошел в одну сторону, потом в другую. Потом остановился, посмотрел под ноги и неуверенной походкой пошел, предположительно, в сторону остановок. Больше о нем ничего не известно".

Сейчас Анастасия Елхова собирает добровольцев, которые смогут помочь в поиске Сергея. Прочесывать местность они собираются сегодня вечером.

"Полиция пока помочь ничем не может, — говорит Анастасия. - Пеленговать его телефон и запрашивать распечатку его звонков они не могут, так как не заведено уголовное дело".

Все, кто хочет помочь в поисках Сергея, могут обратиться в группу ВКонтакте.

Приметы молодого человека: рост 188 см, худощавое телосложение, русые волосы. На момент исчезновения Сергей был одет в темные джинсы, кожаную черную куртку и темные ботинки. С собой у него была черная кожаная сумка формата А4 с документами. Передвигался на автомобиле Hyundai Solaris черного цвета, государственный номер y519ea 163RUS.

Всем, кому известно что-либо о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефонам: 89370754311, 89170300540, 89179544017.

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