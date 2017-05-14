Валерий Макаров : "Преодолению" быть

В четверг, 11 мая, в самарском доме актера им. Лазарева состоялся концерт-презентация юного композитора и вокалиста Валерия Макарова, приуроченный к выпуску его первого сборника "Преодоление".

Ведущая концерта — журналист ГТРК "Самара" Ольга Король — сумела создать уютную обстановку. На сцене прозвучали романсы Валерия, которые исполнили солисты Самарского театра оперы и балета: Татьяна Гайворонская, Лия Габриелян, Юлия Маркова, Андрей Антонов, а также концертмейстеры Татьяна Кузуб и Валентина Загадкина. Конечно, некоторые произведения молодой человек исполнил сам. В этот вечер он предстал перед аудиторией в нескольких ипостасях — как певцом, так и талантливым концертмейстером и пианистом.

Совсем недавно Валерий Макаров выпустил свой первый сборник романсов "Преодоление", написанный на стихи русских поэтов. Также композитор издал диски, на которых можно услышать его музыку. По словам Валерия, солисты откликнулись на его просьбу о студийной записи моментально. Произведения из этого музыкального цикла очень разные, но всех их объединяет общая тема — тема вечного жизненного преодоления. Несмотря на юный возраст Валерия, его музыка взрослая, профессиональная. Она наполнена невероятной энергией и любовью к своему делу.

В 15 лет юноша является победителем многих престижных российских и международных конкурсов. Валерий — приглашенный солист Самарского академического театра оперы и балета, он занят в операх мирового масштаба, среди которых — "Флория тоска" Дж.Пуччини, "Волшебная флейта" В. А. Моцарта.