Валерий Макаров : "Преодолению" быть

В четверг, 11 мая, в самарском доме актера им. Лазарева состоялся концерт-презентация юного композитора и вокалиста Валерия Макарова, приуроченный к выпуску его первого сборника "Преодоление".
Ведущая концерта — журналист ГТРК "Самара" Ольга Король — сумела создать уютную обстановку. На сцене прозвучали романсы Валерия, которые исполнили солисты Самарского театра оперы и балета: Татьяна Гайворонская, Лия Габриелян, Юлия Маркова, Андрей Антонов, а также концертмейстеры Татьяна Кузуб и Валентина Загадкина. Конечно, некоторые произведения молодой человек исполнил сам. В этот вечер он предстал перед аудиторией в нескольких ипостасях — как певцом, так и талантливым концертмейстером и пианистом.
Совсем недавно Валерий Макаров выпустил свой первый сборник романсов "Преодоление", написанный на стихи русских поэтов. Также композитор издал диски, на которых можно услышать его музыку. По словам Валерия, солисты откликнулись на его просьбу о студийной записи моментально. Произведения из этого музыкального цикла очень разные, но всех их объединяет общая тема — тема вечного жизненного преодоления. Несмотря на юный возраст Валерия, его музыка взрослая, профессиональная. Она наполнена невероятной энергией и любовью к своему делу.
В 15 лет юноша является победителем многих престижных российских и международных конкурсов. Валерий — приглашенный солист Самарского академического театра оперы и балета, он занят в операх мирового масштаба, среди которых — "Флория тоска" Дж.Пуччини, "Волшебная флейта" В. А. Моцарта.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!