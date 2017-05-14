ГИБДД информирует о временном прекращении приема граждан в областных РЭО

В связи с проблемами технического характера прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Самарской области с субботы, 13 мая, не производится, сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.

"О начале приема граждан будет сообщено дополнительно", - говорится в релизе. Госавтоинспекция приносить извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.