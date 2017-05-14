ГИБДД информирует о временном прекращении приема граждан в областных РЭО

В связи с проблемами технического характера прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Самарской области с субботы, 13 мая, не производится, сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.
"О начале приема граждан будет сообщено дополнительно", - говорится в релизе.
Госавтоинспекция приносить извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость