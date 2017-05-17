16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стройкомпанию "Новый город" проверят правоохранители Самарская область - лидер программы "Жилье для российской семьи" Комфорт в любую погоду обеспечит климатическая техника На стадионе "Самара Арена" ведутся отделочные работы "Юниверс-Строй" выкупил проблемный объект "Эл-Гранда" в Советском районе Самары

Строительство Строительство и недвижимость

Стройкомпанию "Новый город" проверят правоохранители

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 169
Версия для печати

Во вторник, 16 мая, на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области было принято решение о проверке правоохранительными органами деятельности ООО "Строительная компания "Новый город".

Стройкомпанию "Новый город" проверят правоохранители Стройкомпанию "Новый город" проверят правоохранители
Фото: rs63.ru

Напомним, компания достраивает в Самаре два проблемных объекта обанкротившегося ООО "Самарагорстрой" - ЖК "Альбатрос" на ул. Тухачевского и ЖК "Ильинская плаза" (ранее ЖК "Монблан") на ул. Буянова.

Сдать "Альбатрос", где квартиры ждут 188 дольщиков, планируется до конца года.

ЖК "Ильинская плаза" (120 обманутых дольщиков) по данным "Нового города" планируется сдать уже в июле. Однако у компании возникли разногласия с дольщиками, которые сообщили, что "Новый город" не заключал с ними договоров долевого участия и активно продает квартиры в "Ильинской плазе" третьим лицам.

Дольщикам "Ильинской плазы" хотят предложить жилье в другом районе Самары с доплатой Дольщикам "Ильинской плазы" хотят предложить жилье в другом районе Самары с доплатой
В конце марта в Волга Ньюс обратились участники долевого строительства семисекционного жилого дома переменной этажности в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе города Самары. Здание должно было стать частью глобального проекта - жилого комплекса "Монблан", за строительство которого в 2005 году взялась компания "Самарагорстрой".

Директор СК ООО "Новый город" Наталья Зайцева в апреле заявляла Волга Ньюс, что в условиях конкурса на достройку "Монблана" не прописаны ни сроки, ни порядок удовлетворения, ни границы участка, на котором права дольщиков будут удовлетворены.

По ее словам, для удовлетворения прав дольщиков предлагается выделить другую площадку, не в центре города, где будет разработан проект многоквартирного дома с теми параметрами, на которые эти дольщики заключали договоры. "Возможно, дольщикам придется доплатить за приобретенные ими в далеком 2007 году метры", - утверждает Зайцева, добавляя, что за 10 лет экономика страны сильно изменилась.

Примечательно, что по данным СМИ реальным бенефициаром "Нового города" является Евгений Корчак - соучредитель ИСК "Волга-Групп", в которое входило ООО "Самарагорстрой".

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Фото на сайте

Отель под южнокорейским брендом Lotte построен на 50%

Отель под южнокорейским брендом Lotte построен на 50%

Реконструкция Московского шоссе

Реконструкция Московского шоссе

Стадион "Самара Арена" накроют куполом уже летом

Стадион "Самара Арена" накроют куполом уже летом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4