Стройкомпанию "Новый город" проверят правоохранители

Во вторник, 16 мая, на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области было принято решение о проверке правоохранительными органами деятельности ООО "Строительная компания "Новый город".

Напомним, компания достраивает в Самаре два проблемных объекта обанкротившегося ООО "Самарагорстрой" - ЖК "Альбатрос" на ул. Тухачевского и ЖК "Ильинская плаза" (ранее ЖК "Монблан") на ул. Буянова.

Сдать "Альбатрос", где квартиры ждут 188 дольщиков, планируется до конца года.

ЖК "Ильинская плаза" (120 обманутых дольщиков) по данным "Нового города" планируется сдать уже в июле. Однако у компании возникли разногласия с дольщиками, которые сообщили, что "Новый город" не заключал с ними договоров долевого участия и активно продает квартиры в "Ильинской плазе" третьим лицам.

Дольщикам "Ильинской плазы" хотят предложить жилье в другом районе Самары с доплатой В конце марта в Волга Ньюс обратились участники долевого строительства семисекционного жилого дома переменной этажности в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе города Самары. Здание должно было стать частью глобального проекта - жилого комплекса "Монблан", за строительство которого в 2005 году взялась компания "Самарагорстрой".

Директор СК ООО "Новый город" Наталья Зайцева в апреле заявляла Волга Ньюс, что в условиях конкурса на достройку "Монблана" не прописаны ни сроки, ни порядок удовлетворения, ни границы участка, на котором права дольщиков будут удовлетворены.

По ее словам, для удовлетворения прав дольщиков предлагается выделить другую площадку, не в центре города, где будет разработан проект многоквартирного дома с теми параметрами, на которые эти дольщики заключали договоры. "Возможно, дольщикам придется доплатить за приобретенные ими в далеком 2007 году метры", - утверждает Зайцева, добавляя, что за 10 лет экономика страны сильно изменилась.

Примечательно, что по данным СМИ реальным бенефициаром "Нового города" является Евгений Корчак - соучредитель ИСК "Волга-Групп", в которое входило ООО "Самарагорстрой".