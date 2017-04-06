Обманутые дольщики заявили о проблемах с получением квартир в ЖК "Ильинская плаза", достраиваемом СК "Новый город"

ООО "СК "Новый город", достраивающее проблемный объект ИСК "Волга-Групп" в Ленинском районе, отказывается предоставлять жилье обманутым дольщикам площадки, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, первоначально осваивать участок площадью 4485 кв. м в границах ул. Буянова, Маяковского, Арцыбушевской и Чкалова собиралось ООО "Самарагорстрой", принадлежащее ООО "ИСК "Волга-Групп" Евгения Корчака. Там в 2007 г. анонсировали возведение жилого комплекса "Монблан" площадью 56,7 тыс. кв. м с переменной высотностью 9-25 этажей. Строительство должны были завершить в 2010 году. Однако с 2008 г. в компании возникли финансовые трудности. В 2010 г. в "Самарагорстрое" началась процедура банкротства. Строительство на площадке даже не началось, а ЖК "Монблан" был включен в перечень проблемных объектов Самарской области.

В 2014 г. региональное министерство строительства провело конкурс по отбору организаций для завершения работ на проблемных объектах. Одним из лотов было удовлетворение прав 120 дольщиков на площадке "Самарагорстроя". Взамен инвестору бесплатно предоставлялся земельный участок площадью 4485 кв. м в границах ул. Буянова, Маяковского, Арцыбушевской и Чкалова. В итоге победителем было признано ООО "Строительная компания "Новый город". Оно приняло на себя обязательства и по еще одному объекту "Самарагорстроя" - комплексу "Альбатрос" на ул. Тухачевского. По данным "СО", бенефициаром и идеологом "Нового города" выступал тот же Евгений Корчак.

В последующие годы "Новому городу" удалось расширить площадь территории под "Монбланом" до 5240 кв. м за счет присоединения соседних участков, а также снять ограничения по высотности (не более девяти этажей) застройки на этой территории. Кроме того, увеличилось количество запланированных секций. В итоге компания заявила о строительстве жилого комплекса "Ильинская плаза" из трех секций высотностью 20 этажей. На сайте самого ЖК указано, что объект профинансирован на 100%, сдать его планируется в июле 2017 года.

Однако теперь стало известно, что, несмотря на близящееся завершение строительства, удовлетворять права обманутых дольщиков "Новый город" не спешит. Дольщики объекта утверждают, что "Новый город" не заключал с ними договоров долевого участия и активно продает квартиры в "Ильинской плазе" третьим лицам.

"В настоящее время ООО "СК "Новый город" открыто заявляет, что оно ничего нам не должно и того участка, который министерство строительства бесплатно предоставляло новому застройщику, уже не существует, - утверждают дольщики площадки.

Директор ООО "СК "Вест" Артур Золоев считает, что все зависит от того, предусмотрена ли условиями соглашения с "Новым городом" сдача квартир обманутым дольщикам именно на данном этапе строительства.

"Трудно сказать, в связи с чем застройщик задерживает удовлетворение прав дольщиков, если это действительно имеет место. Возможно, есть задержки по сдаче, по завершению строительства. Но он не может отклоняться от условий соглашения. Там всегда прописаны сроки, в которые должны быть выполнены условия", - подчеркивает Артур Золоев.

В то же время эксперт считает, что у дольщиков есть вполне простой и законный способ получить свои квартиры через суд: "Дольщики могут обязать исполнить передачу квартир через суд, это распространенная практика при завершении строительства новых домов. Кроме того, права дольщиков должны сохраниться даже с заходом на площадку нового правопреемника, их квартиры просто не могут продать кому-то другому".

Получить пояснения от самого "Нового города" изданию не удалось. В министерстве строительства Самарской области и прокуратуре Ленинского района на момент сдачи номера в печать ситуацию прокомментировать не успели.