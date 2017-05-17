В Александровке Кинель-Черкасского района появится универсальная спортивная площадка

Компания, которая построит универсальную спортивную площадку в с.Александровка Кинель-Черкасского района, будет определена 9 июня, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, площадка будет расположена в селе на улице Алексея Толстого, 10а.

Победитель должен будет до 15 августа 2017 г. устроить покрытие из искусственной травы, систему освещение, борты и оргаждения по периметру 28х56 м, а также дополнительное спортивное оборудование: металлические ворота для гандбола, мини-футбола и хоккея, баскетбольную стационарную систему и волейбольный комплект.

На это из областной и районной казны предоставят 5,5 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 1 июня.