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Компания "СтройЦентр" продала компенсационный участок, не предоставив дольщикам квартир

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вместо квартир компания "СтройЦентр" предлагает обманутым дольщикам землю "в колхозном поле", заявили они на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области.

Собрание 16 мая провел заместитель председателя регправительства — руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.

Как заявили представители компании "СтройЦентр", компания взяла на себя обязательства по удовлетворению прав 239 дольщиков по четырем объектам — ООО "ПМК-97" на ул. Садовая/Венцека, ЗАО "Средневолжскстрой" — ул. Садовая/Вилоновская, ЗАО "Гагаринец" — ул. Волжская/Кольцевая и ООО "Дальстрой" — ул. Арцыбушевская/Рабочая/Буянова/Одесский переулок.

В настоящий момент удовлетворены права 47 дольщиков. Изначально компании был предоставлен компенсационный участок площадью 5,4 га в районе ТЦ "Московский", однако строительство там так и не началось, якобы из-за начала ремонта Московского шоссе и возникших из-за этого трудностей. При этом сам участок оценочной стоимостью в 300 млн руб. был практически целиком продан.

Вместо этого на заседании комиссии представители компании заявили, что готовы уже в этом году предоставить дольщикам участки земли в будущем коттеджном поселке около ТЦ "Амбар".

"Мы готовы предоставить участки земли в соответствии с внесенной дольщиками суммой, а также выплатить остаток суммы деньгами, чтобы людям было на что начать строительство. Тем, кто не хочет, мы предлагает квартиры в доме, который собираемся построить на ул. Уральской", — рассказали представители компании.

Однако на такой вариант согласны не все дольщики. Как заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарском области, к ним уже поступили соответствующие обращения.

"Нам пытаются предоставить вместо квартир землю в колхозном поле, просим взять эту ситуацию под контроль", — заявили дольщики.

Члены межведомственной комиссии обязали компанию "СтройЦентр" до 15 июня не просто подготовить детальный план мероприятий по удовлетворению прав участников долевого строительства, но и согласовать его с самими дольщиками.

Кроме того, компанию обязали подписать трехстороннее соглашение с минстроем и департаментом градостроительства Самары, в котором должны быть обозначены сроки удовлетворения прав дольщиков. Также решением комиссии правоохранительными органами будет проверена деятельность строительной компании и законность продажи компенсационного участка.

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