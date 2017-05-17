Прибыльными являются 96% сельхозорганизаций Самарской области

Прибыльными являются 96% сельскохозяйственных организаций Самарской области. Такую информацию предоставил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия губернии Роман Некрасов 17 мая на заседании регионального кабинета министров под председательством Александра Нефедова.

В 2016 г. областным минсельхозом реализовано несколько госпрограмм региона, которые были признаны эффективными и рекомендованы к продолжению: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации" и "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на период до 2020 года".

"В 2016 году объем государственной поддержки по линии данных программ уменьшился с 5,2 млрд до 4,1 млрд рублей. Вместе с тем, валовое производство сельхозпродукции превысило уровень 110 млрд рублей, и область вошла в число лучших регионов России по данному показателю", — отметил Роман Некрасов.

Кроме того, регион полностью обеспечил себя продукцией растениеводства. В 2016 г. был собран рекордный за последние 20 лет урожай зерна (более 2,2 млн тонн) и подсолнечника (более 740 тыс тонн).

На 1,6% увеличился объем производства молока. По этому показателю Самарская область находится на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа. Выросла и средняя продуктивность дойного стада в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.

Помимо этого, Роман Некрасов подчеркнул, что по итогам прошлого года 96% сельхозорганизаций являются прибыльными и их совокупная прибыль составила 7,8 млрд рублей.

"Такие высокие финансовые показатели позволили повысить заработную плату в сельском хозяйстве, и сейчас она составляет 65% от среднего областного уровня. Мы продолжаем увеличивать этот показатель", — отметил он.

За прошлый год также было приобретено сельхозтехники на 4 млрд руб., в том числе 150 тракторов и 225 зерноуборочных комбайнов.

Представитель областного ведомства сообщил, что большой вклад в АПК внесли мероприятия по развитию мелиоративных систем. В 2016 г. в эксплуатацию введено 1,6 тыс. га мелиорируемых земель и создано 42 новых рабочих места. Прирост объемов продукции растениеводства на орашаемых землях составил 44%.

"Увеличение объемов производства продукции в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах способствовало активизации деятельности сельской потребительской кооперации", — рассказал Роман Некрасов.

В связи с этим в рамках программы "Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации" было выделено около 28 млн рублей. Часть из них направили на приобретение оборудования и специализированного автотранспорта.