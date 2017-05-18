Самарская область вошла в ТОП–10 самых привлекательных регионов для иностранных инвестиций по версии интернет-журнала BIGRUSSIA, сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.
Редакция портала провела опрос среди руководителей зарубежных торгово-промышленных палат, ассоциаций и объединений иностранных предпринимателей, а также консалтинговых агентств, ведущих бизнес в России.
Участники отметили, что сегодня интерес иностранных компаний к бизнесу в России увеличивается, и помимо прочего определили ТОП–15 привлекательных регионов, в том числе городов, для инвестиций:
- Москва и Московская область;
- Республика Татарстан;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область;
- Свердловская область (в первую очередь Екатеринбург);
- Калужская область;
- Самарская область (в первую очередь Тольятти);
- Краснодарский край;
- Красноярский край;
- Чукотский АО;
- Липецкая область;
- Республика Саха /Якутия/;
- Приморский край (в первую очередь Владивосток);
- Калининградская область;
- Смоленская область;
- Ульяновская область.
Как отмечают в мэрии Тольятти, Самарский регион вывел в лидеры город, не являющийся административным центром. Ключевую роль в этом сыграл статус ТОР.
"Инвестиционная привлекательность городов и регионов зависит от целого ряда факторов: наличия свободных площадок, подготовленной инфраструктуры, системы координации деятельности со всеми уровнями власти и контролирующими структурами, стабильности в регионе, активности местной горадминистрации. В Тольятти регулярно приходят новые проекты, в том числе федерального масштаба, и они реализуются. Это и получение статуса ТОР, и развитие индустриальных парков с бизнес-инкубаторами, и работа "Особой экономической зоны", и местная программа развития предпринимательства. Мы создали максимально комфортную почву для привлечения инвесторов. Теперь на это поле нужно сажать правильные культуры. Через некоторое время город будет собирать урожай", — подчеркнул руководитель департамента экономического развития Дмитрий Богданов.
На сегодняшний день в Тольятти утверждены пять резидентов ТОР: ООО "АКОМ Индастриал", ООО "БИА", ООО "Металлист-Тольятти", ООО "ТОР ТЗПО" и ООО СП "Граниферт". К услугам инвесторов предоставляются готовые инфраструктурные площадки: Индустриальный парк "АвтоВАЗ", технопарк "Жигулевская Долина", а также индустриальный парки — "Жигулевская долина-2", "ВЦМ", "Тольяттисинтез" и АО "Куйбышевазот".
Последние комментарии
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство
Не будет Чемпионата, денег нет лишних в бюджете области Кандеев сказал