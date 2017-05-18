Самарская область вошла в ТОП–10 самых привлекательных регионов для иностранных инвестиций по версии интернет-журнала BIGRUSSIA, сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.

Редакция портала провела опрос среди руководителей зарубежных торгово-промышленных палат, ассоциаций и объединений иностранных предпринимателей, а также консалтинговых агентств, ведущих бизнес в России.

Участники отметили, что сегодня интерес иностранных компаний к бизнесу в России увеличивается, и помимо прочего определили ТОП–15 привлекательных регионов, в том числе городов, для инвестиций:

Москва и Московская область; Республика Татарстан; Санкт-Петербург и Ленинградская область; Свердловская область (в первую очередь Екатеринбург); Калужская область; Самарская область (в первую очередь Тольятти); Краснодарский край; Красноярский край; Чукотский АО; Липецкая область; Республика Саха /Якутия/; Приморский край (в первую очередь Владивосток); Калининградская область; Смоленская область; Ульяновская область.

Как отмечают в мэрии Тольятти, Самарский регион вывел в лидеры город, не являющийся административным центром. Ключевую роль в этом сыграл статус ТОР.

"Инвестиционная привлекательность городов и регионов зависит от целого ряда факторов: наличия свободных площадок, подготовленной инфраструктуры, системы координации деятельности со всеми уровнями власти и контролирующими структурами, стабильности в регионе, активности местной горадминистрации. В Тольятти регулярно приходят новые проекты, в том числе федерального масштаба, и они реализуются. Это и получение статуса ТОР, и развитие индустриальных парков с бизнес-инкубаторами, и работа "Особой экономической зоны", и местная программа развития предпринимательства. Мы создали максимально комфортную почву для привлечения инвесторов. Теперь на это поле нужно сажать правильные культуры. Через некоторое время город будет собирать урожай", — подчеркнул руководитель департамента экономического развития Дмитрий Богданов.

На сегодняшний день в Тольятти утверждены пять резидентов ТОР: ООО "АКОМ Индастриал", ООО "БИА", ООО "Металлист-Тольятти", ООО "ТОР ТЗПО" и ООО СП "Граниферт". К услугам инвесторов предоставляются готовые инфраструктурные площадки: Индустриальный парк "АвтоВАЗ", технопарк "Жигулевская Долина", а также индустриальный парки — "Жигулевская долина-2", "ВЦМ", "Тольяттисинтез" и АО "Куйбышевазот".