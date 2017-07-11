В "Художественном" открылась выставка "Семья — единственное настоящее богатство"

В арт-фойе ЦРК "Художественный" работает фотовыставка "Семья — единственное настоящее богатство", приуроченная к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака.

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде, они умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года.

На выставке в "Художественном" представлены работы в романтично-семейной тематике фотолюбителей города Алены Кузнецовой, Евгении Селезневой, Любови Балабась, Алины Сержантовой, Анатолия Саркан, Надежды Яковенко, Елены Останковой, Ирины Воронковой, Максима Майстренко, Владислава Васюткина, Дарьи Егоровой, Анны Соповой.

Вход на выставку свободный, пригласительные можно получить в кассе ЦРК "Художественный". Время работы выставки: с 10:00 до 20:00, по 23 июля.