16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура Тольятти пытается вернуть городу 94 участка, переданных компании "Бизнес Актив" с нарушениями Владельцы шинного центра "Таганка" в Самаре пытаются оспорить необходимость его сноса в арбитраже Площадь Куйбышева в Самаре отремонтирует ВолгаИнжинирингСпецТранс Новые самарские трамваи и автобусы опять стали предметом исков о просроченных платежах Мэрия не хотела отдавать епархии храм XIX века, считая его самовольной постройкой

Муниципалитеты Экономическая политика

Самаре вернули более 29 тыс. кв. м незаконно отчужденных земельных участков

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 186
Версия для печати

Благодаря работе с судебными инстанциями по оспариванию заключенных сделок администрации Самары удалось вернуть городу более 29 тыс. кв. м ранее незаконно отчужденных земельных участков, сообщил сайт горадминистрации.

Самаре вернули более 29 тыс. кв. м незаконно отчужденных земельных участков Самаре вернули более 29 тыс. кв. м незаконно отчужденных земельных участков
Фото: Максим АБРАМОВ

Одним из примеров исковой работы, проделанной правовым департаментом, служит оспаривание сделки в отношении земельного участка, расположенного в Промышленном районе Самары на ул. Фадеева. Решением арбитражного суда области признан недействительным договор купли-продажи на использование этой земли, госсобственность на которую не разграничена, для целей не связанных со строительством. Суд обязал ООО "Монолит" вернуть администрации Самара участок площадью 4295 кв. метров.

Также признан незаконным договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 4,3 тыс. кв. м в Самарском районе на стрелке реки Самары. ООО "Маяк" собиралось использовать эту территорию для производственных нужд, однако арбитраж признал сделку недействительной. Основанием для подачи иска послужило отсутствие градостроительного обоснования на использование земли, также спорный участок ранее уже был предоставлен в бессрочное пользование ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей".

Удовлетворен иск администрации города по участку площадью 19,8 тыс. кв. м на Красноглинском шоссе, 11. Эта земля расположена в береговой зоне водного объекта, что и послужило основанием для подачи иска.

По решению арбитража ООО "Междуречье" и ЗАО "Авуар" должны вернуть муниципалитету земельный участок, поскольку его отчуждение в пользу этих юридических лиц противоречит ряду статей Водного и Земельного кодексов РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 12:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Артем М. 20 октября 2016 16:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Ekaterina Dronova 21 января 2016 09:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

Александр Калинкин 08 октября 2015 11:55 Мэрии Тольятти поручено проработать вопрос о перепрофилировании рынка "Ставр"

Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...

Genry Pirat 18 июня 2015 08:43 В Новокуйбышевске построят каток с искусственным льдом за 351 млн рублей

и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.

Фото на сайте

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6