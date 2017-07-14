Самаре вернули более 29 тыс. кв. м незаконно отчужденных земельных участков

Благодаря работе с судебными инстанциями по оспариванию заключенных сделок администрации Самары удалось вернуть городу более 29 тыс. кв. м ранее незаконно отчужденных земельных участков, сообщил сайт горадминистрации.

Одним из примеров исковой работы, проделанной правовым департаментом, служит оспаривание сделки в отношении земельного участка, расположенного в Промышленном районе Самары на ул. Фадеева. Решением арбитражного суда области признан недействительным договор купли-продажи на использование этой земли, госсобственность на которую не разграничена, для целей не связанных со строительством. Суд обязал ООО "Монолит" вернуть администрации Самара участок площадью 4295 кв. метров.

Также признан незаконным договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 4,3 тыс. кв. м в Самарском районе на стрелке реки Самары. ООО "Маяк" собиралось использовать эту территорию для производственных нужд, однако арбитраж признал сделку недействительной. Основанием для подачи иска послужило отсутствие градостроительного обоснования на использование земли, также спорный участок ранее уже был предоставлен в бессрочное пользование ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей".

Удовлетворен иск администрации города по участку площадью 19,8 тыс. кв. м на Красноглинском шоссе, 11. Эта земля расположена в береговой зоне водного объекта, что и послужило основанием для подачи иска.

По решению арбитража ООО "Междуречье" и ЗАО "Авуар" должны вернуть муниципалитету земельный участок, поскольку его отчуждение в пользу этих юридических лиц противоречит ряду статей Водного и Земельного кодексов РФ.