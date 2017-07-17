Юные певицы из Новокуйбышевска прошли во второй этап "Битвы талантов" на телеканале МУЗ ТВ

Владлена Губарева и Милана Жарехина из Новокуйбышевска прошли во второй этап масштабного проекта "Битвы талантов" на телеканале МУЗ ТВ, сообщает gorodnsk63.ru.
За девочек единогласно проголосовали сразу три члена жюри, в составе которого были российская певица и актриса Юлия Началова, поэт и певец Стас Пьеха, а также известная блогер Mary Senn.
"Битва талантов" — совместный проект Академии популярной музыки Игоря Крутого и МУЗ ТВ. Кастинги на телепроект проходили в разных городах России.
Напомним, что Владлена и Милана проходили кастинг на проект в Казани. Юные певицы попали во второй этап конкурса.
Эфиры "Битвы талантов" стартовали 15 июля. Программа будет выходить каждую субботу на телеканале МУЗ ТВ в 11:30.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.