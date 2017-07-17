Юные певицы из Новокуйбышевска прошли во второй этап "Битвы талантов" на телеканале МУЗ ТВ

Владлена Губарева и Милана Жарехина из Новокуйбышевска прошли во второй этап масштабного проекта "Битвы талантов" на телеканале МУЗ ТВ, сообщает gorodnsk63.ru.

За девочек единогласно проголосовали сразу три члена жюри, в составе которого были российская певица и актриса Юлия Началова, поэт и певец Стас Пьеха, а также известная блогер Mary Senn.

"Битва талантов" — совместный проект Академии популярной музыки Игоря Крутого и МУЗ ТВ. Кастинги на телепроект проходили в разных городах России.

Напомним, что Владлена и Милана проходили кастинг на проект в Казани. Юные певицы попали во второй этап конкурса.

Эфиры "Битвы талантов" стартовали 15 июля. Программа будет выходить каждую субботу на телеканале МУЗ ТВ в 11:30.