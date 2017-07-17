С бенефициара свинокомплекса "Юбилейный" взыскали более 750 млн руб. за утилизированных свиней

Управляющему свинокомплекса "Юбилейный" удалось привлечь его бенефициара Олега Кутенкова к ответственности за утилизированных свиней, пишет "Самарское обозрение". В судебном порядке с Кутенкова взыскали более 750 млн рублей.

Свиноводческий комплекс Олега Кутенкова ООО "Юбилейный" в лучшие времена насчитывал до 90 тыс. голов животных. В 2014 г. на нем стартовал процесс банкротства. При этом поголовье свиней таинственным образом исчезло, а имущественный комплекс "Юбилейного" был сдан в аренду близкому Кутенкову ООО "Гибридный". В итоге управляющий свинокомплексом Андрей Лукьянчиков в судебном порядке потребовал взыскания с Кутенкова ущерба, нанесенного свинокомплексу от пропажи свиней. По мнению Лукьянчикова, из-за действий руководителя комплекс потерял основную часть поголовья, оценивавшуюся в 746 млн рублей. 5 июля требование управляющего удовлетворили. На суде присутствовал сам Лукьянчиков и сменивший его конкурсный управляющий Алексей Чингаев, поддерживающий позицию своего предшественника.

Принимая решение, суд оставил без внимания ходатайство Кутенкова о привлечении к процессу трех предприятий, утилизировавших его свиней, и истребовании у них документации — ОАО "Малышевское", ОАО "Ветсанутильзавод "Сергиевский" и ЗАО "Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки "Дубово-Уметский". Сам Олег Кутенков не согласен с решением суда, утверждая, что ему приходилось утилизировать больных животных.

"Мне непонятно, почему суд отказал в моем требовании по привлечению к разбирательству этих предприятий. Основания, по которым меня привлекли к ответственности, мне не ясны.Я намерен подавать апелляционную жалобу, к которой приложу наши документы — от ветврачей, книгу записей, где будет сказано, каких животных и в каком весе мы утилизировали. Это на самом деле были больные и истощенные животные. Мы не утилизировали здоровых и крупных свиней, как-то полагает управляющий", — утверждает Кутенков.

Лукьянчиков наотрез отказался комментировать привлечение к ответственности Кутенкова. "Я не занимаюсь "Юбилейным" со 2 мая", — отметил экс-управляющий. Руководство утилизировавших свиней предприятий оказалось не в курсе данного процесса и не смогло уточнить, поступали ли к ним животные именно от Кутенкова. "Я работаю директором с нового года, что было до меня — не знаю. К нам ежедневно поступают животные", — говорит руководитель ветсанутильзавода "Сергиевский" Андрей Волков. "Я работаю два года. И не могу знать, что было в более ранний период", — заявил "СО" руководитель "Дубово-Уметского" Дмитрий Полетаев. Директора "Малышевского" Сергея Савина застать на рабочем месте до момента сдачи номера не удалось.

Скорее всего, успех Лукьянчикова будет носить весьма условный характер, так как получить что-либо с Кутекова вряд ли реально. По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Кутенкова ведется более 30 исполнительных производств, и никакого прогресса в вопросе погашения долгов по ним нет.