Самарский арт-объект вошел в топ лучших студенческих работ мира 2017 года

Крупнейшее мировое онлайн-издание об архитектуре ArchDaily опубликовало подборку лучших студенческих работ 2017 года со всего мира. В их числе - "Зеркальный павильон", выполненный студентами Самарского технического университета в рамках проекта "О’Город" на фестивале набережных "ВолгаФест".

ArchDaily отбирает лучшие работы студентов третий год подряд. В 2017-м в редакцию поступило несколько сотен проектов. В шорт-лист вошли 34 объекта из Ирана, Чили, Испании, Германии, Израиля, Тайваня, США, Бразилии, Финляндии, Великобритании, Мексики, Швеции, Норвегии, Перу, Нидерландов. Россия представлена единственным объектом из Самары. Авторы "Зеркального павильона" — Арсений Самогоров, Александр Старостин, Владислав Хохлов и Кирилл Сидоров.

К сожалению, объект, отмеченный на международном уровне, как и другие работы, выполненные на "ВолгаФесте", демонтированы сразу после завершения форума, так что большую их часть можно увидеть лишь на фотографиях с самарского фестиваля набережных.