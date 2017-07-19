РКЦ "Прогресс" в августе отправит "Союз 2.1а" на космодром Восточный для запуска

Ракету "Союз-2.1а" для запуска двух спутников "Канопус" отправят на космодром Восточный в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина.

"По Восточному, в августе… ракета уходит на космодром Восточный", — сказал он.

Напомним, первый запуск с космодрома Восточный был осуществлен 28 апреля 2016 года. Тогда ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту космические аппараты "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218.

Как ранее заявлял глава РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин, в 2017 г. на Восточный планируется направить две ракеты-носителя "Союз-2": одну ракету в варианте "Союз-2.1а" и одну - в варианте "Союз-2.1б".

Второй запуск самарского "Союза" с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября.