Стройфирма "Альфа Стиль" ставит на кадастровый учет 8,9 тыс. кв. м для ЖК "21-й квартал" в Старом городе

Арбитражный суд Самарской области 12 июля удовлетворил иск ООО "Альфа Стиль" (входит в состав компании "Берег"), в котором организация просит обязать управление Росреестра поставить на кадастровый учет участок площадью 8,99 тыс. кв. м под застройку и реконструкцию квартала №21 в границах улиц Венцека, Алексея Толстого, Пионерской, Водников.

Такое решение опубликовано на сайте регионального арбитража 14 июля.

Компания подала исковое заявление 1 июня 2017 года. Согласно материалам дела, 2 марта этого года областное управление Росреестра отказало "Альфа Стилю" в осуществлении кадастрового учета данного участка. В августе 2005 года эта земля постановлением главы города была выбрана под застройку и реконструкцию квартала №21 в границах улиц Венцека, Алексея Толстого, Пионерской и Водников. Позже срок действия постановления был продлен на 12 лет.

Межевой план для постановки на кадастровый учет подготовлен в связи с образованием одного участка путем перераспределения земли площадью 3,4 тыс. кв. м из состава тех, на которые государственная собственность не разграничена, и рядом расположенных четырех участков. Один из участков площадью 3,4 тыс. кв. м передан в аренду "Альфа Стилю". Согласно размещенной на официальном сайте "Берега" проектной декларации, на нем расположена вторая очередь застройки жилого комплекса "21 квартал" — секции 1.4 (14 этажей) и 1.5 (9 этажей), которые планируется ввести в эксплуатацию не позднее четвертого квартала 2017 года. Первые три секции (8, 9 и 12 этажей) расположены рядом на территории большей площадью и сданы еще в 2012 году. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск "Альфа Стиля", признал незаконным решение управления Росреестра об отказе в постановке на кадастровый учет и обязал устранить нарушения.

На момент написания материала в "Альфа Стиле" и "Береге" не удалось выяснить подробности по поводу возможности нового строительства на выделяемой земле.