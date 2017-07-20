Роскомнадзор заблокировал сайт самарского отделения кубинской Legato LLC, организовавшей детское онлайн-казино

Роскомнадзор заблокировал сайт csgofast.com, зарегистрированный на самарское отделение кубинской компании Legato LLC, организовавшей детское онлайн-казино, пишут "Известия". Legato LLC владеет онлайн-казино, в том числе детскими, обменниками криптовалют и др. Ей принадлежат более сотни сайтов — среди них "Мвд.онлайн".

Как сообщает издание, основная аудитория попавшего в черный список сайта — дети, играющие в CS GO (онлайновая версия Counter-Strike). Для успешного прохождения этого шутера им нужны различные артефакты: оружие, средства защиты и т. д. Стоимость многих виртуальных предметов в игре высока — тысячи долларов. Купить их могут позволить себе не все. И в интернете появились специальные онлайн-казино, где дети ставят деньги и могут выиграть вооружение и т. п. Сайты казино подключены к игре CS GO через популярную игровую платформу Steam, которая имеет собственную платежную систему. Выигрыш можно использовать в CS GO либо продать за реальные деньги — их можно "вывести", к примеру, через платежную систему Qiwi, подключенную к Steam.

"По предписанию ФНС в Единый реестр был внесен сайт csgofast.com, основной целью которого является вовлечение детей в азартные игры, — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Детские казино в интернете, как и любые другие виды азартных игр на деньги, в России запрещены".

В октябре 2015 г. вступили в силу поправки в законодательство об азартных играх и о лотереях. Эти изменения определили правила работы тотализаторов и букмекерских контор в Сети, а также дали полномочия ФНС направлять Роскомнадзору предписания о блокировке онлайн-казино.

Сегодня организаторы букмекерских контор или тотализаторов обязаны получить у ФНС лицензию на предоставление подобных услуг. Для этого нужно выполнить ряд условий: компания должна иметь как минимум 1 млрд руб. чистых активов, 500 млн руб. в качестве банковской гарантии и 100 млн руб. уставного капитала. В течение 30 дней с даты получения лицензии фирма обязана вступить в профильную саморегулируемую организацию (СРО).

Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов полагает, что поскольку компания, которая занимается созданием интернет-казино, располагается в Самаре, то ею должны заинтересоваться российские правоохранительные органы.

"Проблема в том, что сотрудники МВД, как и многие родители детей, не воспринимали эту проблему как серьезную, — считает Денис Давыдов. — Но они должны будут отреагировать. Вся эта система детских казино незаконна. Они подлежат блокировке".

В ФНС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.