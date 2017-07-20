16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Роскомнадзор заблокировал сайт самарского отделения кубинской Legato LLC, организовавшей детское онлайн-казино За месяц интерес самарцев к майнингу повысился в десятки раз Компьютеры "Роснефти" подверглись атаке вируса-вымогателя Кибербезопасность — превыше всего! "МегаФон" протестировал в Самаре новую технологию Massive MIMO

Интернет Транспорт и связь

Роскомнадзор заблокировал сайт самарского отделения кубинской Legato LLC, организовавшей детское онлайн-казино

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 74
Версия для печати

Роскомнадзор заблокировал сайт csgofast.com, зарегистрированный на самарское отделение кубинской компании Legato LLC, организовавшей детское онлайн-казино, пишут "Известия". Legato LLC владеет онлайн-казино, в том числе детскими, обменниками криптовалют и др. Ей принадлежат более сотни сайтов — среди них "Мвд.онлайн".

Как сообщает издание, основная аудитория попавшего в черный список сайта — дети, играющие в CS GO (онлайновая версия Counter-Strike). Для успешного прохождения этого шутера им нужны различные артефакты: оружие, средства защиты и т. д. Стоимость многих виртуальных предметов в игре высока — тысячи долларов. Купить их могут позволить себе не все. И в интернете появились специальные онлайн-казино, где дети ставят деньги и могут выиграть вооружение и т. п. Сайты казино подключены к игре CS GO через популярную игровую платформу Steam, которая имеет собственную платежную систему. Выигрыш можно использовать в CS GO либо продать за реальные деньги — их можно "вывести", к примеру, через платежную систему Qiwi, подключенную к Steam.

"По предписанию ФНС в Единый реестр был внесен сайт csgofast.com, основной целью которого является вовлечение детей в азартные игры, — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Детские казино в интернете, как и любые другие виды азартных игр на деньги, в России запрещены".

В октябре 2015 г. вступили в силу поправки в законодательство об азартных играх и о лотереях. Эти изменения определили правила работы тотализаторов и букмекерских контор в Сети, а также дали полномочия ФНС направлять Роскомнадзору предписания о блокировке онлайн-казино.

Сегодня организаторы букмекерских контор или тотализаторов обязаны получить у ФНС лицензию на предоставление подобных услуг. Для этого нужно выполнить ряд условий: компания должна иметь как минимум 1 млрд руб. чистых активов, 500 млн руб. в качестве банковской гарантии и 100 млн руб. уставного капитала. В течение 30 дней с даты получения лицензии фирма обязана вступить в профильную саморегулируемую организацию (СРО).

Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов полагает, что поскольку компания, которая занимается созданием интернет-казино, располагается в Самаре, то ею должны заинтересоваться российские правоохранительные органы.

"Проблема в том, что сотрудники МВД, как и многие родители детей, не воспринимали эту проблему как серьезную, — считает Денис Давыдов. — Но они должны будут отреагировать. Вся эта система детских казино незаконна. Они подлежат блокировке".

В ФНС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

Ремонт региональной автомобильной дороги Волжский — Курумоч

Ремонт региональной автомобильной дороги Волжский — Курумоч

Волжское шоссе

Волжское шоссе

Стартовал второй этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал второй этап надвижки Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6