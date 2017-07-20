На острове Голодный расформировали несанкционированный детский лагерь

В первых числах июля сотрудники линейного отдела внутренних дел на транспорте (ЛОВД) экстренно расформировали несанкционированный детский лагерь, располагавшийся с 3 по 7 июля на острове Голодный, сообщила пресс-служба администрации Тольятти.

Организатором лагеря выступил индивидуальный предприниматель из Тольятти. Имеющаяся у него лицензия позволяла заниматься реализацией программ детских праздников, но не допускала организации лагерей отдыха для детей. Это не помешало мужчине через соцсети найти желающих и, заключив договора с родителями 19 несовершеннолетних (от 10 до 16 лет), вывезти их на весельных лодках на остров.

За 7 тыс. руб. детям и подросткам предлагалась пятидневная экстремальная программа "Робинзонада" под присмотром двух молодых людей-помощников организатора несанкционированного лагеря. Заезд участников происходил в тот день, когда МЧС объявило штормовое предупреждение.

В отношении предпринимателя рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В департаменте социального обеспечения администрации Тольятти настоятельно рекомендуют родителям более ответственно относиться к выбору мест организации отдыха несовершеннолетних. И напоминают, что детский оздоровительный лагерь должен иметь не только утвержденные программы организации детского досуга и штат квалифицированных специалистов, но и разрешения Роспотребнадзора, МВД, МЧС и министерства образования Самарской области. Все действующие санкционированные лагеря можно найти в реестре оздоровительных учреждений.