На острове Голодный расформировали несанкционированный детский лагерь

В первых числах июля сотрудники линейного отдела внутренних дел на транспорте (ЛОВД) экстренно расформировали несанкционированный детский лагерь, располагавшийся с 3 по 7 июля на острове Голодный, сообщила пресс-служба администрации Тольятти.
Организатором лагеря выступил индивидуальный предприниматель из Тольятти. Имеющаяся у него лицензия позволяла заниматься реализацией программ детских праздников, но не допускала организации лагерей отдыха для детей. Это не помешало мужчине через соцсети найти желающих и, заключив договора с родителями 19 несовершеннолетних (от 10 до 16 лет), вывезти их на весельных лодках на остров.
За 7 тыс. руб. детям и подросткам предлагалась пятидневная экстремальная программа "Робинзонада" под присмотром двух молодых людей-помощников организатора несанкционированного лагеря. Заезд участников происходил в тот день, когда МЧС объявило штормовое предупреждение.
В отношении предпринимателя рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.
В департаменте социального обеспечения администрации Тольятти настоятельно рекомендуют родителям более ответственно относиться к выбору мест организации отдыха несовершеннолетних. И напоминают, что детский оздоровительный лагерь должен иметь не только утвержденные программы организации детского досуга и штат квалифицированных специалистов, но и разрешения Роспотребнадзора, МВД, МЧС и министерства образования Самарской области. Все действующие санкционированные лагеря можно найти в реестре оздоровительных учреждений.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?