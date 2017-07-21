ВТБ24 в Самарской области в первый день выплатил 743 млн рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра"

ВТБ24, действующий от имени АСВ в качестве банка-агента, за первый день выплатил вкладчикам банка "Югра", проживающим в Самарской области, 743 млн рублей, что составляет 14% от объема страхового возмещения.

ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра" с 20 июля 2017 года. Более 800 вкладчиков этого банка уже обратилось в ВТБ24 в Самарской области за получением страхового возмещения.

Выплаты производятся в 25 офисах банка в Самаре и области по адресам: ул. Молодогвардейская, 204, ул. Арцыбушевская, д. 145, ул. Ново-Садовая, д. 182, ул. Полевая д. 9 угол ул. Молодогвардейская, д. 217, Проспект Ленина, д. 3, ул. Победы, д. 16, ул. Победы/ул. Воронежская д. 100/д.5, пр-т Металлургов, д. 56, ул. Сергея Лазо, д. 44, 12 микр-н, пр-т Кирова, д. 283, ул. Гагарина, д. 51, Стара-Загора ул., д. 139, ул. Ленинградская, д. 48-50, ул. Агибалова, д. 48, ул. Аврора, д. 181, Московское шоссе, дом № 45, ул. Земеца 18б, стр. 10, проспект Кирова, дом № 391 А, 446200, Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 39, кабинеты № 1 — № 28, г. Тольятти, ул. Жилина, д. 9, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 22, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 2, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 60, г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 68а, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 11б, г. Тольятти, ул. Голосова, 30-А.

Общая сумма выплат страхового возмещения банком ВТБ24 вкладчикам "Югры" составляет порядка 66,5 млрд руб., в том числе по Самарской области — 4,8 млрд руб.