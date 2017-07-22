Завершен первый этап ремонта Южного моста

В Самаре завершился первый этап ремонта Южного моста, сообщает администрация города.
Ремонтные работы закончены на левой стороне Южного моста и путепровода "Аврора", составляющих единый мостовой комплекс. Переключение движения на противоположную сторону было произведено в ночь с 21 на 22 июля.
Напомним, на инженерных сооружениях ведется ремонт проезжей части, тротуаров, мостового полотна и пролетных строений, несущих конструкций моста, а также замена деформационных швов.
По информации МБУ Самары "Дорожное хозяйство", на 22 июля уже отремонтировано 6650 кв. м покрытия проезжей части, 2 тыс. кв. м тротуара, 40 точек искусственного освещения; заменено более 1 тыс. м барьерного ограждения и 52 деформационных шва.
Первоначально проект был рассчитан на 21 месяц, но, как сообщает мэрия, по словам подрядчиков, ремонт планируется завершить до 1 ноября 2017 года.
Сейчас мост и путепровод одновременно частично перекрыты на всем протяжении.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?