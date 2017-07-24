В Самарской области продано 72 тыс. полисов электронного ОСАГО

В Самарской области продано более 72 тыс. полисов электронного ОСАГО. Такую информацию по данным на середину июля озвучили в Российском союзе автостраховщиков.

Продажи электронных полисов автогражданки в Самарской области растут быстрыми темпами — за 2016 год в регионе было продано 2234 полиса е-ОСАГО, в феврале 2017 года — 4071, а в июне — уже 17,9 тыс. документов.

"Почти 90% от общего числа заключенных в таком виде договоров оформлено в 2017 году. Это обусловлено тем, что с начала этого года продажи е-ОСАГО стали обязательными для страховых компаний, а клиенты получили возможность самостоятельно оформить электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА", — прокомментировал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Напомним, оформление е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию на сайте компании личного кабинета и заполнение заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.