В Самарской области продано 72 тыс. полисов электронного ОСАГО

В Самарской области продано более 72 тыс. полисов электронного ОСАГО. Такую информацию по данным на середину июля озвучили в Российском союзе автостраховщиков.
Продажи электронных полисов автогражданки в Самарской области растут быстрыми темпами — за 2016 год в регионе было продано 2234 полиса е-ОСАГО, в феврале 2017 года — 4071, а в июне — уже 17,9 тыс. документов.
"Почти 90% от общего числа заключенных в таком виде договоров оформлено в 2017 году. Это обусловлено тем, что с начала этого года продажи е-ОСАГО стали обязательными для страховых компаний, а клиенты получили возможность самостоятельно оформить электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА", — прокомментировал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Напомним, оформление е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию на сайте компании личного кабинета и заполнение заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.