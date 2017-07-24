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Страхование Финансы

В Самарской области продано 72 тыс. полисов электронного ОСАГО

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продано более 72 тыс. полисов электронного ОСАГО. Такую информацию по данным на середину июля озвучили в Российском союзе автостраховщиков.

Продажи электронных полисов автогражданки в Самарской области растут быстрыми темпами — за 2016 год в регионе было продано 2234 полиса е-ОСАГО, в феврале 2017 года — 4071, а в июне — уже 17,9 тыс. документов.

"Почти 90% от общего числа заключенных в таком виде договоров оформлено в 2017 году. Это обусловлено тем, что с начала этого года продажи е-ОСАГО стали обязательными для страховых компаний, а клиенты получили возможность самостоятельно оформить электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА", — прокомментировал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Напомним, оформление е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию на сайте компании личного кабинета и заполнение заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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