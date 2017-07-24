Лаборант АО "Транснефть-Дружба" стала победителем финала конкурса "Лучший по профессии"

Лаборант линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сызрань-1" Куйбышевского районного управления АО "Транснефть — Дружба" Светлана Малюшко заняла второе место в финальном этапе конкурса "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть".
Конкурс профессионального мастерства проходил в Кстовском районе Нижегородской области на базе производственных объектов АО "Транснефть — Верхняя Волга".
Светлана Малюшко участвовала в финальных соревнованиях, ранее став лучшим лаборантом химического анализа по нефтепродуктам по итогам конкурса, прошедшего в АО "Транснефть — Дружба". "Я работаю в АО "Транснефть — Дружба" уже четырнадцать лет. Конкурс дает возможность продемонстрировать свое мастерство и приобрести дополнительный опыт, пообщаться с коллегами", — отметила она.
Участие в мероприятии приняли порядка 200 работников девятнадцати дочерних организаций ПАО "Транснефть". На конкурсе они представляли 12 основных рабочих профессий: трубопроводчики линейные, операторы товарные, операторы товарные по нефтепродуктам, электрогазосварщики, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, лаборанты химического анализа, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа по нефтепродуктам, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители грузового автомобиля, охранники.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович