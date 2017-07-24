"Авиакор" добивается банкротства СП с украинскими партнерами по проекту Ан-140

В пятницу, 21 июля, Арбитражный суд Самарской области зарегистрировал иск ОАО "Авиакор-авиационный завод" о банкротстве ЗАО "Совместное предприятие Международный авиационный проект-140".

Последнее являлось оператором производства на самарском заводе самолета Ан-140. СП зарегистрировано по адресу "Авиакора". Его учредителями выступают ОАО "Авиакор — авиационный завод" (50%) и украинское ООО "Интер-Ами Лтд" (50%), которое является дочерней структурой харьковского предприятия.

Производство Ан-140 в Самаре забуксовало в 2014 году. Ввиду внешнеполитического противостояния на межгосударственном уровне российские и украинские авиапредприятия начали минимизировать сотрудничество. В итоге на "Авиакоре" полностью прекращено производство Ан-140, а между партнерами начались судебные разбирательства в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности на данный самолет.

Самарский завод взыскал через суд с СП "МАП -140" 196,8 млн руб. по договорам займа от 2007 г., причем с 2009 г. этот кредит был беспроцентным. 14 июля в отношении совместного предприятия возбудили исполнительное производство на эту сумму. Однако "Авиакор" не стал дожидаться его окончания и потребовал банкротства СП.