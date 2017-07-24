"Авиакор" добивается банкротства СП с украинскими партнерами по проекту Ан-140

В пятницу, 21 июля, Арбитражный суд Самарской области зарегистрировал иск ОАО "Авиакор-авиационный завод" о банкротстве ЗАО "Совместное предприятие Международный авиационный проект-140".
Последнее являлось оператором производства на самарском заводе самолета Ан-140. СП зарегистрировано по адресу "Авиакора". Его учредителями выступают ОАО "Авиакор — авиационный завод" (50%) и украинское ООО "Интер-Ами Лтд" (50%), которое является дочерней структурой харьковского предприятия.
Производство Ан-140 в Самаре забуксовало в 2014 году. Ввиду внешнеполитического противостояния на межгосударственном уровне российские и украинские авиапредприятия начали минимизировать сотрудничество. В итоге на "Авиакоре" полностью прекращено производство Ан-140, а между партнерами начались судебные разбирательства в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности на данный самолет.
Самарский завод взыскал через суд с СП "МАП -140" 196,8 млн руб. по договорам займа от 2007 г., причем с 2009 г. этот кредит был беспроцентным. 14 июля в отношении совместного предприятия возбудили исполнительное производство на эту сумму. Однако "Авиакор" не стал дожидаться его окончания и потребовал банкротства СП.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...