В Самаре возобновляется реставрация здания бывшего Коммерческого клуба

В начале июля Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ подвела итоги конкурса на восстановление здания бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104 в Самаре. Реставрацией проблемного объекта займется московская компания "Архитектподряд".

Вынужденная пауза



Восстановление здания бывшего Коммерческого клуба началось еще в 2013 году в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия". Компания "Эшелъ" осуществляла ремонтно-реставрационные работы по проекту, разработанному институтом "Спецпроектреставрация". В 2014 году на торгах был разыгран очередной этап работ. Победителем вновь стала московская "Эшелъ". Сумма второго контракта составляла 298 миллионов рублей. Подрядчик должен был сдать полностью восстановленный объект осенью 2016-го, но компания со своими обязательствами не справилась. Поиск фирмы, которая взялась бы завершить реставрацию в статусе субподрядчика не принес никаких результатов. В итоге министерство культуры РФ прекратило финансирование и расторгло контракт с "Эшелъ", а объект надолго оказался в подвешенном состоянии.



"В ходе работ довольно часто отмечались нарушения, отступления от проекта, страдало качество, — рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. — Как следствие, были сорваны сроки осваивания средств и выполнения ремонтно-реставрационных работ. К сожалению, было потеряно время. Кроме того, были некачественно выполнены некоторые работы, особенно по кровле, что привело к протечкам".

Вторая попытка

Вернулись к восстановлению объекта культурного наследия федерального значения уже в 2017 году. В июле были подведены итоги очередного конкурса, победитель которого должен завершить все ремонтно-реставрационные работы на здании, а в конце прошлой недели проблемный объект проинспектировали федеральные эксперты.



"Сказать, что с реставрацией бывшего Коммерческого клубы возникли проблемы — ничего не сказать, — рассказал во время посещения объекта руководитель экспертной группы общественного совета проекта "Историческая память" Игорь Егоров. — Надо отдать должное руководителям партийного проекта Сергею Евгеньевичу Нарышкину и Сергею Александровичу Попову, которые пришли к взаимопониманию с коллегами из федерального министерства культуры Владимиром Ростиславовичем Мединским и Олегом Владимировичем Рыжковым. В результате министерство приняло решение выделить средства на завершение реставрации здания".



На восстановление памятника архитектуры выделено 140 миллионов рублей. Конкурс, объявленный Дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ, выиграла компания "Архитектподряд". Московский подрядчик должен выполнить все работы до 1 мая 2018 года. Напомним, в июле фирма завершила восстановление другого самарского памятника — католического костела на улице Фрунзе.



Подрядчику предстоит установить в здании всю систему инженерных коммуникаций, в том числе пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей, утеплить кровлю и произвести устройство слуховых окон. В перечень работ входит завершение реставрации фасада, изготовление и установка окон и дверей, а также все внешние и внутренние отделочные работы на объекте.



"Сегодня мы также обсуждали с руководством города вопрос подключения здания к внешним инженерным сетям, — рассказал Игорь Егоров. — Это является неотъемлемой частью работ по восстановлению памятника".



Театральный комплекс



После реставрации в здании бывшего Коммерческого клуба откроется межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль". Концепция комплекса разработана в Самарском институте культуры, в ведении которого находится объект. Планируется, что на первом этаже будут два входа и кафе, на втором и выше — помещения для репетиций и занятий, на третьем и четвертом они могут трансформироваться в большие залы на 160 и 200-250 мест. В "Дирижабле" будут показывать спектакли и концерты, вернисажи, перформансы и модные дефиле. После открытия комплекса студентам Института культуры будет где показывать курсовые и дипломные спектакли. Изначально планировалось, что появятся свои залы для выступлений и у молодежных коллективов, не приписанных к академии. Функционировать центр должен ежедневно, для зрителей — четыре-пять дней в неделю. По задумке в жизни "Дирижабля" будут участвовать 80 коллективов.



Напомним, четырехэтажное здание на улице Куйбышева, 104 построено в 1871 году братьями Мясниковыми. С 1874 года здесь размещалась канцелярия губернатора, с 1878 года до революции 1917-го — Коммерческий клуб и несколько магазинов, в том числе книжный. После того, как в 1919-м здание национализировали, в нем работало кафе Фридмана и давал спектакли театр "Пикадилли".

С 1936-го в доме размещались Куйбышевский краевой театр рабочей молодежи и Краевая контора государственной эстрады, а на месте библиотеки Коммерческого клуба была создана библиотека Фрунзенского района. В годы Великой Отечественной войны здание сменило профиль: здесь располагался Наркомат обороны. После войны въехал Куйбышевский областной военный комиссариат, а на первом этаже было кафе "Снежинка", очень популярное в молодежно-студенческой среде, на сленге — "Сугроб".