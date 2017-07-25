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Муниципалитеты Экономическая политика

На реставрацию здания для Театра кукол выделят 80,2 млн рублей

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области объявило торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и реставрация с приспособлением для современного использования памятника истории и культуры здания бывшего ресторана "Аквариум", в котором располагался Театр юного зрителя. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит представить и воплотить технологические решения по реставрации барельефов, устроить систему электроакустики студии звукозаписи, систему механического оборудования большого зрительного зала на 300 кресел, установить систему электропривода механического оборудования и провести пусконаладочные работы. По календарному графику все работы должны быть завершены к сентябрю 2018 года.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 80,2 млн рублей. Из них полмиллиона планируется потратить в этом году, а основная сумма в 79,7 млн будет выделена в 2018 году.

Подрядчика должны определить 17 августа.

Напомним, сюда после завершения всех работ переедет театр кукол.

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