На реставрацию здания для Театра кукол выделят 80,2 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области объявило торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и реставрация с приспособлением для современного использования памятника истории и культуры здания бывшего ресторана "Аквариум", в котором располагался Театр юного зрителя. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит представить и воплотить технологические решения по реставрации барельефов, устроить систему электроакустики студии звукозаписи, систему механического оборудования большого зрительного зала на 300 кресел, установить систему электропривода механического оборудования и провести пусконаладочные работы. По календарному графику все работы должны быть завершены к сентябрю 2018 года.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 80,2 млн рублей. Из них полмиллиона планируется потратить в этом году, а основная сумма в 79,7 млн будет выделена в 2018 году.
Подрядчика должны определить 17 августа.
Напомним, сюда после завершения всех работ переедет театр кукол.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.