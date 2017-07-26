За первое полугодие 2017 года доходы облбюджета превысили 69 млрд рублей

Отчет об исполнении облбюджета за первое полугодие 2017 года одобрен и отправлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. О доходах казны 26 июля на заседании регионального кабинета министров рассказала заместитель министра управления финансами Самарской области Елена Зябкина.

По состоянию на 1 июля, в бюджет поступило 69,1 млрд руб., что составляет 46,6% от плана. Данная сумма на 4,5 млрд больше, чем за тот же период прошлого года. Из них налоговые и неналоговые поступления составили 62,2 млрд рублей. Показатель превысил на 6,2% план на полугодие. Эта сумма больше на 5,2 млрд руб., или на 9,1%, чем в 2016 году.

В частности, по сравнению с первым полугодием прошлого года, выросли доходы от налога на прибыль организаций (+26,1%). Это связано с возвратами в первом полугодии 2016 года налога на прибыль по уточненным декларациям. Увеличились (+21,9%) поступления от транспортного налога. Благодаря увеличению налогооблагаемой базы предприятий малого бизнеса в связи с переходом с других режимов налогообложения на упрощенную систему стало больше (+15,3%) доходов по налогу.

Поступления акцизов по подакцизным товарам составили 8,2 млрд руб., что на 3,5% больше плановых расчетов на полугодие. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 3,5% сократились доходы акцизов на алкогольную продукцию. Это связано с сокращением объемов реализации пива. Из-за снижения норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ (с 88% до 61,7%) на 13,7% сокращены поступления акцизов на нефтепродукты.

Стало больше и неналоговых поступлений. На 1 июля они составили 1,2 млрд руб., что больше на 5,1%, чем в 2016 году.

Кроме того, за первое полугодие в региональный бюджет зачислено 6,9 млрд руб. безвозмездных поступлений, из которых 5,8 млрд - из федеральной казны. Средства пошли на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также в виде различных субсидий и субвенций.