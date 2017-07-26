За полгода из областного бюджета израсходовано 59,5 млрд рублей

Расходы региональной казны за первое полугодие 2017 года составили 59,5 млрд руб., сообщила 26 июля на заседании регионального кабинета министров замминистра управления финансами Самарской области Елена Зябкина. Отчет об исполнении облбюджета за первое полугодие 2017 года одобрен и отправлен на рассмотрение в Самарскую губдуму.

По данным в документе, объем кассовых расходов за этот период исполнен на 39,2%: за счет собственных средств - на 41,4% и за счет безвозмездных - на 25,7%.

На обслуживание государственного долга губернии министерство управления финансами региона направило 2,1 млрд руб., что составляет 43% от предусмотренных в областном бюджете расходов на обслуживание госдолга в размере 4,5 млрд рублей.

Кроме того, было привлечено займов на общую сумму 13,4 млрд руб., а также погашен долг в размере 5,8 млрд рублей.