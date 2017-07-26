Ремонт ул. Чапаевской в Самаре могут завершить к концу августа

Комплексный ремонт ул. Чапаевской могут завершить уже к концу августа. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика, выполняющего ремонт улицы, ООО НПФ "21 век" Юрий Кочкин. Он пояснил, что у дорожников все готово для скорейшего завершения ремонта, главное — чтобы не подвела погода.

Напомним, муниципальный контракт на ремонт ул. Чапаевской от Венцека до Красноармейской был заключен в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Сумма контракта составила 95 млн рублей. В ходе работ подрядчик должен отремонтировать 2 км дороги общей площадью 20 тыс. кв. метров. Предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замена бордюрного камня, ремонт газонов и въездов к прилегающим домам.

"Работы начались в июне, срок завершения муниципального контракта — 31 октября, но подрядчик справится быстрее. После завершения будут проводиться лабораторные испытания и прием выполненных работ заказчиком", — пояснил главный специалист МБУ городского хозяйства Самары Александр Викторов.

Основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Венцека до ул. Некрасовской развернулись ночью 25 июля. За одну ночь дорожники уложили 1200 т асфальтобетона на участке в 9 тыс. кв. метров. Чтобы максимально сократить сроки проведения работ, на участок вышли сразу четыре бригады — 25 человек и 12 единиц техники. Укладывали асфальтобетон одновременно в две стороны от ул. Ленинградской.

"Это позволяет сократить сроки укладки асфальтобетона, однако требует большого скопления техники и разработки маршрутов подвода техники, чтобы большое количество автомобилей с асфальтобетоном не мешали друг другу на узких улицах исторического центра города", — пояснил Юрий Кочкин.

Хотя асфальтобетон укладывают только ночью, в дневное время работы дорожникам тоже хватает.

"Днем ведутся работы по устройству тротуара и установке бордюрного камня. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части днем проводиться не могут, так как на этом участке дороги очень интенсивное движение. Поэтому движение приостанавливается только в ночное время суток, уже завтра днем мы его откроем", — рассказал заместитель главного инженера ООО НПФ "21 век" Данил Степанов.