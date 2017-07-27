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Архитектура Культура

В Самаре отреставрируют барельефы на здании бывшего ресторана "Аквариум"

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Управление капитального строительства регионального минстроя объявило очередной аукцион на реставрацию и приспособление под Театр кукол здания бывшего ресторана "Аквариум" на улице Самарской, 95. На восстановление декора фасада и оснащение двух залов и студии звукозаписи выделено 80,3 млн рублей.

Последние штрихи

Торги проходят в форме электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 9 августа, а победителя конкурсная комиссия определит 17 августа. Начальная цена контракта — около 80,3 млн рублей. По предварительному графику, начать работы подрядчик должен будет уже в сентябре с реставрации дореволюционных барельефов на фасаде. На эти цели заложено 2,8 миллиона. Остальная часть суммы выделяется на оснащение помещений Самарского областного театра кукол.

В частности, по условиям контракта подрядчик должен будет оснастить малый и большой зрительный залы, как сцену (софиты, световое оборудование, одежда сцены, машинерия и пр.) с последующими пусконаладочными работами, так и зрительную часть (освещение и 304 кресла). Кроме того, необходимо оснастить системой электроакустики студию звукозаписи и установить систему электропривода механического оборудования театра.

По контракту работы должны быть выполнены до сентября 2018 года, причем по графику установку всех внутренних систем необходимо сдать в июне, а период с июля по сентябрь дается на пусконаладочные работы и завершение реставрации барельефов.

Лепной декор

Реставрация бывшего ресторана "Аквариум началась в конце 2014 года. В январе 2015-го с фасада был снят слой штукатурки, нанесенной во время реконструкции 1970-х. Под ним обнаружились чудом сохранившиеся дореволюционные барельефы в стиле модерн с античным сюжетом.

В архитектуре Самары конца XIX — начала XX веков скульптурный декор применялся довольно часто. Помимо растительных орнаментов, дома украшались скульптурами атлантов, кариатид, античных богов, изображениями грифонов, львов, слонов, разнообразными масками. При этом дореволюционные скульптурные композиции и фризы на зданиях Самары — большая редкость. С ходу вспоминается лишь три примера — барельефы на бывшем здании Русского для внешней торговли банка (улица Куйбышева, 90), металлизированная керамика на Волжско-Камском коммерческом банке (улица Куйбышева, 92), а также композиция на фасаде почты и телеграфа на углу улиц Куйбышева и Ленинградской. Бывший ресторан "Аквариум", построенный по проекту архитектора Михаила Квятковского — четвертый. Кроме того, похожие псевдоантичные барельефы можно встретить в интерьере бывшего Дома губернатора (главный корпус Самарского института культуры) на улице Фрунзе, 167.

Возвращение домой

Бывшее здание ресторана "Аквариум" не только реставрируют, но и приспосабливают под Самарский областной театр кукол. Внутри разместятся зрительный зал на 237 человек, универсальный малый зал на 50 мест для показа камерных спектаклей, репетиционный зал, фойе с возможностью размещения выставок, гардероб, девять гримерных, кафе-бар на 50 человек, а также мастерские, склады и прочие технические помещения, необходимые театру.

Театр кукол уже размещался в этом здании. С 1930-х по 1970-е годы он делил его с театром юного зрителя, а в 1974-м переехал в бывший кинотеатр "Смена" на улице Льва Толстого, 82. В декабре 2015-го здание "Смены" признано аварийным. Спектакли театра кукол временно идут в камерном зале Самарского театра оперы и балета.

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Последние комментарии

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