Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Реконструкция ул. Ташкентской выполнена уже на 70%, рассказал представитель компании-подрядчика — директор по строительству автомобильных дорог ООО "Хрипунов и К" Дмитрий Тумаев.
Он пояснил, что основные работы по благоустройству бульвара напротив больницы им. Середавина выполнены на 95%. Вымощены пешеходные дорожки, устроены остановки трамваев, установлено освещение. Строителям осталось завезти чернозем, посадить газоны и кустарники и установить лавочки, урны и клумбы.
"На бульваре будет установлено 28 лавочек, около каждой из них будет расти по три ели. А вдоль трамвайных путей высадим живую изгородь из кустарника", — рассказал Дмитрий Тумаев.
Практически завершены работы по устройству дорожного покрытия. Последний — третий — слой дорожной одежды строители уложат сегодня ночью. Кстати, в отличие от большинства городских автодорог, покрытие на ул. Ташкентской будет не двухслойным, а трехслойным, как на Московском шоссе.
"На дороге планируется интенсивное движение, она будет подвергаться повышенной нагрузке, поэтому сначала мы уложили 10 см крупнозернистого пористого асфальтобетона, затем 7 см крупнозернистого плотного и сейчас — 5 см ЩМА-20 на ПБВ", — рассказал Дмитрий Тумаев.
Напомним, в рамках реконструкции планируется расширение автодороги с двух до четырех полос движения на всем протяжении с разделительной полосой шириной до 12 метров. Кроме того, проект предусматривает строительство путепровода через ул. Демократическую длиной 80 м и соединение улиц Демократической и Солнечной.
Подрядчик выполнит благоустройство пешеходной зоны с установкой фонарей освещения, скамеек, урн, устройством газонов, пешеходных и велосипедных дорожек.
Протяженность реконструируемого участка составляет 3,8 км, стоимость контракта — 786,5 млн рублей. Срок завершения работ — ноябрь 2017 года.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?