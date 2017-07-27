Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Реконструкция ул. Ташкентской выполнена уже на 70%, рассказал представитель компании-подрядчика — директор по строительству автомобильных дорог ООО "Хрипунов и К" Дмитрий Тумаев.

Он пояснил, что основные работы по благоустройству бульвара напротив больницы им. Середавина выполнены на 95%. Вымощены пешеходные дорожки, устроены остановки трамваев, установлено освещение. Строителям осталось завезти чернозем, посадить газоны и кустарники и установить лавочки, урны и клумбы.

"На бульваре будет установлено 28 лавочек, около каждой из них будет расти по три ели. А вдоль трамвайных путей высадим живую изгородь из кустарника", — рассказал Дмитрий Тумаев.

Практически завершены работы по устройству дорожного покрытия. Последний — третий — слой дорожной одежды строители уложат сегодня ночью. Кстати, в отличие от большинства городских автодорог, покрытие на ул. Ташкентской будет не двухслойным, а трехслойным, как на Московском шоссе.

"На дороге планируется интенсивное движение, она будет подвергаться повышенной нагрузке, поэтому сначала мы уложили 10 см крупнозернистого пористого асфальтобетона, затем 7 см крупнозернистого плотного и сейчас — 5 см ЩМА-20 на ПБВ", — рассказал Дмитрий Тумаев.

Напомним, в рамках реконструкции планируется расширение автодороги с двух до четырех полос движения на всем протяжении с разделительной полосой шириной до 12 метров. Кроме того, проект предусматривает строительство путепровода через ул. Демократическую длиной 80 м и соединение улиц Демократической и Солнечной.

Подрядчик выполнит благоустройство пешеходной зоны с установкой фонарей освещения, скамеек, урн, устройством газонов, пешеходных и велосипедных дорожек.

Протяженность реконструируемого участка составляет 3,8 км, стоимость контракта — 786,5 млн рублей. Срок завершения работ — ноябрь 2017 года.