Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе

На следующей неделе строители развязки на улицах Ташкентской/Демократической планируют закончить участок, соединяющий Ташкентскую и ул. Солнечную.
Как рассказал представитель компании-подрядчика — директор по строительству автомобильных дорог ООО "Хрипунов и К" Дмитрий Тумаев, на сегодняшний момент не готов только 30-метровый участок дороги — провести работы здесь мешали теплосети.
"На этой неделе теплосетевики закончили переустройство линии, на следующей неделе мы доделаем этот участок и завершим соединение. В результате будет свободный проезд по Солнечной напрямую, минуя объезд по Демократической", — сказал Дмитрий Тумаев.
После этого строители приступят к установке бордюрного камня и устройству тротуаров.
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?