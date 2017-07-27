Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе

На следующей неделе строители развязки на улицах Ташкентской/Демократической планируют закончить участок, соединяющий Ташкентскую и ул. Солнечную.

Как рассказал представитель компании-подрядчика — директор по строительству автомобильных дорог ООО "Хрипунов и К" Дмитрий Тумаев, на сегодняшний момент не готов только 30-метровый участок дороги — провести работы здесь мешали теплосети.

"На этой неделе теплосетевики закончили переустройство линии, на следующей неделе мы доделаем этот участок и завершим соединение. В результате будет свободный проезд по Солнечной напрямую, минуя объезд по Демократической", — сказал Дмитрий Тумаев.

После этого строители приступят к установке бордюрного камня и устройству тротуаров.