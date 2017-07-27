16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе Во время монтажа пролета путепровода на ул.Ташкентской движение по Демократической перекрывать не будут Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70% Ремонт ул. Чапаевской в Самаре могут завершить к концу августа Завершен первый этап ремонта Южного моста

Дорожное строительство Транспорт и связь

Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати

На следующей неделе строители развязки на улицах Ташкентской/Демократической планируют закончить участок, соединяющий Ташкентскую и ул. Солнечную.

Как рассказал представитель компании-подрядчика — директор по строительству автомобильных дорог ООО "Хрипунов и К" Дмитрий Тумаев, на сегодняшний момент не готов только 30-метровый участок дороги — провести работы здесь мешали теплосети.

"На этой неделе теплосетевики закончили переустройство линии, на следующей неделе мы доделаем этот участок и завершим соединение. В результате будет свободный проезд по Солнечной напрямую, минуя объезд по Демократической", — сказал Дмитрий Тумаев.

После этого строители приступят к установке бордюрного камня и устройству тротуаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 15:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 14:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Фото на сайте

Реконструкция ул. Ташкентской

Реконструкция ул. Ташкентской

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Ремонт региональной автомобильной дороги Волжский — Курумоч

Ремонт региональной автомобильной дороги Волжский — Курумоч

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6