Старые терминалы аэропорта "Курумоч" снесут в этом году

Международный аэропорт "Курумоч" ищет подрядчика, который снесет здания международного терминала прилета и багажного павильона. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, речь идет о здании ВИП импортное СОПП (международный терминал прилета размерами 48,45×18,40 м с тамбурными группами, общая площадь здания — 978,2 кв. м, строительный объем — 2976 куб. м) и багажном павильоне ПДСП (размерами 82,3×13,6 м с тамбурными группами и крыльцами, общая площадь — 1572,6 кв. м, строительный объем здания — 4919 куб. м).
За 60 календарных дней подрядчик должен будет демонтировать существующие здания без сохранения материалов с вывозом строительного мусора на полигон ТБО, выбрать грунт по проекции зданий до отметки -0,4, устроить основание из чернозема под посев газона, засеять газон травой на площади 2551 кв. м, а также устроить бордюры и 3D-ограждение.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 9,5 млн рублей. На аукцион было подано 15 заявок, из них 9 участников допущены к проведению торгов. По результатам отбора конкурсная комиссия приняла решение о заочной переторжке, которая состоится до 21 августа.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.