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Транспорт Транспорт и связь

Старые терминалы аэропорта "Курумоч" снесут в этом году

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт "Курумоч" ищет подрядчика, который снесет здания международного терминала прилета и багажного павильона. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, речь идет о здании ВИП импортное СОПП (международный терминал прилета размерами 48,45×18,40 м с тамбурными группами, общая площадь здания — 978,2 кв. м, строительный объем — 2976 куб. м) и багажном павильоне ПДСП (размерами 82,3×13,6 м с тамбурными группами и крыльцами, общая площадь — 1572,6 кв. м, строительный объем здания — 4919 куб. м).

За 60 календарных дней подрядчик должен будет демонтировать существующие здания без сохранения материалов с вывозом строительного мусора на полигон ТБО, выбрать грунт по проекции зданий до отметки -0,4, устроить основание из чернозема под посев газона, засеять газон травой на площади 2551 кв. м, а также устроить бордюры и 3D-ограждение.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 9,5 млн рублей. На аукцион было подано 15 заявок, из них 9 участников допущены к проведению торгов. По результатам отбора конкурсная комиссия приняла решение о заочной переторжке, которая состоится до 21 августа.

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