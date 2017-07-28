Коэффициент убыточности в ОСАГО в первом квартале года составил 106%

Коэффициент убыточности в ОСАГО в первом квартале 2017 г. составил 106%. Такие данные огласили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

По данным РСА, коэффициент убыточности автогражданки растет. Так, в Самарской области за первый квартал года страховые компании выплатили по ОСАГО 1,1 млрд руб., а собранная премия за этот же период составила 1,07 млрд рублей.

"По итогам предыдущего квартала значение этого коэффициента было на уровне 104%. Очевидно, что этот вид страхования становится все более убыточным для компаний", — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он пояснил, что коэффициент убыточности более точно отражает положение дел в ОСАГО, нежели показатель уровня выплат.

"Коэффициент убыточности показывает, сколько выплат реально произошло, сколько заявлено, но еще не оплачено, сколько будет дозаявлено, в том числе взыскано в рамках судебных процедур, ведь срок исковой давности по договорам ОСАГО составляет три года. Как раз именно этот показатель отражает экономику автогражданки, это является глубоким анализом рынка. Уровень выплат — более простой показатель, который считается как отношение текущих фактических выплат к фактическим премиям за какой-то период, например, за месяц. Это более простая математика", — объяснил Игорь Юргенс.

Президент РСА также отметил, что коэффициент убыточности не учитывает расходы на ведение дел (комиссии агентам, брокерам, зарплаты сотрудникам и так далее) страховщиков, отчисления в компенсационные фонды. "Это означает, что при 100%-ном коэффициенте убыточности страховщики находятся в нуле плюс должны изыскивать средства на ведение дел и отчисления в компфонды. Когда показатель выше 100%, задействуются резервы", — добавил он.

Напомним, по закону об ОСАГО страховые компании должны выплачивать не менее 77% от собранной премии, остальные 23% предназначены для расходов на ведение дел и отчислений в компфонды.