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Страхование Финансы

Коэффициент убыточности в ОСАГО в первом квартале года составил 106%

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Коэффициент убыточности в ОСАГО в первом квартале 2017 г. составил 106%. Такие данные огласили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

По данным РСА, коэффициент убыточности автогражданки растет. Так, в Самарской области за первый квартал года страховые компании выплатили по ОСАГО 1,1 млрд руб., а собранная премия за этот же период составила 1,07 млрд рублей.

"По итогам предыдущего квартала значение этого коэффициента было на уровне 104%. Очевидно, что этот вид страхования становится все более убыточным для компаний", — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он пояснил, что коэффициент убыточности более точно отражает положение дел в ОСАГО, нежели показатель уровня выплат.

"Коэффициент убыточности показывает, сколько выплат реально произошло, сколько заявлено, но еще не оплачено, сколько будет дозаявлено, в том числе взыскано в рамках судебных процедур, ведь срок исковой давности по договорам ОСАГО составляет три года. Как раз именно этот показатель отражает экономику автогражданки, это является глубоким анализом рынка. Уровень выплат — более простой показатель, который считается как отношение текущих фактических выплат к фактическим премиям за какой-то период, например, за месяц. Это более простая математика", — объяснил Игорь Юргенс.

Президент РСА также отметил, что коэффициент убыточности не учитывает расходы на ведение дел (комиссии агентам, брокерам, зарплаты сотрудникам и так далее) страховщиков, отчисления в компенсационные фонды. "Это означает, что при 100%-ном коэффициенте убыточности страховщики находятся в нуле плюс должны изыскивать средства на ведение дел и отчисления в компфонды. Когда показатель выше 100%, задействуются резервы", — добавил он.

Напомним, по закону об ОСАГО страховые компании должны выплачивать не менее 77% от собранной премии, остальные 23% предназначены для расходов на ведение дел и отчислений в компфонды.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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